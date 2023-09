WEC | Peugeot, l'assenza di problemi unica nota positiva al Fuji

La Peugeot torna a casa dal Fuji ancora una volta con un magrissimo bottino in quello che è stato il penultimo round stagionale del FIA World Endurance Championship.

Il tracciato giapponese dove si è disputata la 6h dello scorso fine settimana non era certamente tra quelli più congeniali alla avveniristica 9X8, che in Classe Hypercar in termini di prestazioni ha subìto nuovamente una bella batosta, resa ancor più amara se si pensa al podio centrato a Monza prima della pausa estiva.

Partite dalla 10a e 11a piazza dopo una Qualifica dove sono arrivati distacchi abissali, le vetture francesi si sono ritrovate a correre praticamente per i fatti loro, senza poter impensierire nessuna rivale del lotto, nonostante una Ferrari in grossa difficoltà e una Cadillac che ha avuto un weekend storto per chiudere dietro ai prototipi del Leone.

Magra consolazione, questa volta sulla #93 di Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne e Paul Di Resta e sulla #94 di Loïc Duval, Gustavo Menezes e del debuttante Stoffel Vandoorne non si sono manifestati problemi tecnici, se non un piccolo intervento di controllo della pressione nel sistema idraulico sulla prima delle due durante l'ultimo pit-stop.

#93 Peugeot Totalenergies 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: Andy Chan

"Le Qualifiche non hanno soddisfatto le nostre aspettative, abbiamo chiuso al 10° e 11° posto faticando a trovare la giusta finestra di funzionamento delle gomme su entrambe le vetture lottando con le pressioni", ammette Jean-Marc Finot, Vice Presidente di Stellantis Motorsport.

"In particolare sulla #94 c'è stato un bloccaggio e abbiamo dovuto cambiare le gomme. Quando ha iniziato a piovere, ci ha impedito di ottenere tempi migliori".

Alla fine la #94 ha terminato settima davanti alla #93, ma senza colpo ferire, il che continua a porre dubbi su come si pensa di proseguire nel programma, visto che diventa difficile affrontare una stagione intera puntando solamente ad essere efficienti a Le Mans o piste simili, considerata la varietà di tracciati in calendario.

"È stata una gara difficile per noi, soprattutto a causa del ritmo, che è stato praticamente lo stesso durante le prove libere. Le prestazioni della Porsche ci hanno sorpreso molto e non ce le aspettavamo a questo livello, hanno fatto una gara davvero buona", dice il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie.

"Entrambe le nostre vetture hanno concluso la gara senza problemi meccanici, il che è molto soddisfacente. Ora dobbiamo trovare il nostro ritmo, ad esempio qui eravamo indietro soprattutto nel terzo settore e questo ci ha impedito di lottare per il vertice".

"Continueremo a lavorare per il Bahrain, abbiamo ancora una sessione di test per cercare di migliorare le nostre prestazioni e fare progressi per la prossima gara".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, Stoffel Vandoorn Photo by: JEP / Motorsport Images

Jensen aggiunge: "È stata una gara piuttosto frustrante, perché non abbiamo avuto le prestazioni che ci aspettavamo. Dobbiamo capire perché ci mancava così tanto ritmo durante la gara come durante le prove libere. Abbiamo molto lavoro da fare per migliorare le nostre prestazioni prima dell'ultima gara della stagione".

Vandoorne chiosa: "È stata la prima gara per me e penso che in generale abbiamo fatto un buon lavoro. Purtroppo, ci mancava un po' di prestazione per lottare e ottenere un podio come ha fatto il team a Monza. Abbiamo dato il massimo e non abbiamo commesso errori".

"Mi sono sentito a mio agio sulla vettura, il che è positivo, e ho fatto un buon doppio stint, che era davvero importante per me, quindi sono abbastanza soddisfatto della mia preparazione".