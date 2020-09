Rossi e Quartararo in coro: "Perché Lorenzo non fa test?"

I piloti della Yamaha non hanno nascosto un certo malcontento alla vigilia del weekend di Misano. Il tracciato romagnolo si presenta con un nuovo asfalto per il doppio appuntamento settembrino della MotoGP, ma la Casa di Iwata è l'unica a non aver raccolto dati sul nuovo fondo. Le Case concorrenti invece hanno effettuato tutte dei test tra giugno ed agosto, chi con i collaudatori e chi con i titolari, Aprilia e KTM che godono ancora delle concessioni.

Il fatto che invece la Yamaha abbia disertato entrambe le sessioni ha lasciato abbastanza perplessi Valentino Rossi e Fabio Quartararo, anche perché in teoria la Casa dei tre diapason potrebbe fare affidamento su un collaudatore a cinque stelle. Anzi, a cinque Mondiali, perché parliamo di Jorge Lorenzo, ingaggiato poche settimane dopo il suo addio alla Honda ed al suo ritiro.

Quando gli è stato chiesto dello scarso utilizzo del maiorchino, Rossi non ha usato troppi giri di parole: "Farei la stessa domanda alla Yamaha. Ero molto felice quando ho saputo che Lorenzo sarebbe stato il nostro test rider, perché evidentemente è uno dei migliori nella storia della MotoGP e ci potrebbe aiutare parecchio. Basta vedere cosa sta facendo Pedrosa con la KTM, nel giro di un anno è riuscito a portare tanti consigli evidentemente validi".

"A volte alla Yamaha succedono cose che è difficile spiegare, ma bisogna che lo chiediate a loro. Domani dovremo partire da zero con il nuovo asfalto e cercheremo di capire alcune cose che KTM e Ducati di fatto già sanno, perché le hanno già viste negli ultimi test, quindi credo che per noi sarà un po' più difficile" ha aggiunto.

Il leader iridato Quartararo ha dato l'idea di pensarla alla stessa maniera quando gli stata posta la medesima domanda: "Onestamente non lo so, ma è vero che non capisco perché Lorenzo non abbia fatto test. Sappiamo quali siano state in passato le capacità di Jorge sulla Yamaha, quindi non so perché non vada in moto".

"Ha fatto 20 giri a Sepang e questo è tutto. A giugno abbiamo visto tutti i collaudatori a Misano, ma la Yamaha non c'era. Non voglio dire che sia uno svantaggio, ma sarebbe stato bello avere qualche commento sulla nostra moto con l'asfalto nuovo".

Per il momento non si sa ancora se il rapporto con Lorenzo proseguirà anche nella prossima stagione, quindi a Rossi è stato chiesto se accoglierebbe come collaudatore Andrea Dovizioso, visto che il ducatista al momento è senza una sella per il prossimo anno: "Certo, firmerei subito per avere Dovizioso come collaudatore! Ma io credo e spero che troverà una moto per correre, perché è veloce ed è ancora giovane, quindi deve correre".