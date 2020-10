Pol Espargaró: “Il quarto posto lo devo in parte a Lecuona”

La scorsa settimana, KTM è crollata a MotorLand e la miglior moto austriaca al traguardo è stata quella di Brad Binder, 11esimo a 13 secondi dal vincitore, Alex Rins. Sette giorni dopo, le tre RC16 che hanno concluso la gara, sono rientrate in top 10, con Pol Espargaro in quarta posizione, a dieci secondi dal dominatore, Franco Morbidelli.

Il costruttore austriaco ha fatto un gran passo in avanti questo fine settimana, piazzando tre delle quattro moto in Q2 nel sabato di qualifica. In questo progresso è risultata chiave la collaborazione tra il team ufficiale e quello satellite, ciò ha permesso di provare diverse configurazioni fino ad arrivare a quella corretta.

Pol Espargaro, al termine della gara, ha spiegato: "Questo fine settimana abbiamo provato molte cose, allontanandoci dalla nostra messa a punto. Tech 3 ci ha aiutato moltissimo. Sia Oliveira sia Lecuona si sono mostrati molto solidi per tutto il weekend. Iker ha lavorato molto bene ed infatti abbiamo usato la sua messa a punto. Nella terza sessione di prove libere è stato davanti e per questo ho chiesto che mi mettessero quel setting nei limiti del possibile. Questo quarto posto in parte lo devo a Lecuona".

Polyccio ha disputato una gara in rimonta in cui ha superato gli avversari fino ad arrivare ai piedi del podio: "Sono molto più contento rispetto alla scorsa settimana. Il cambio radicale è stato sull'anteriore, che ci ha aiutato anche con il posteriore. La settimana scorsa avevamo provato a capire cosa succedesse alla moto. Invece stavolta il ritmo in gara era buono, ho potuto sfruttare i punti forti della moto e mi sono divertito. Quando tutto ciò si mette insieme, i risultati arrivano".

Fra due settimane, la MotoGP affronterà l'ultima tripletta della stagione, con il titolo ancora in gioco. Per Pol Espargaro saranno le ultime tre gare con la KTM prima di passare al team Honda Repsol: "Il campionato diventa molto divertente ed interessante. Se non succede nulla, il mondiale verrà deciso in Portogallo".