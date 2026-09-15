MotoGP | Pol Espargaró sulla KTM di Tech3 anche in Austria, Viñales punta a rientrare in Giappone

La KTM ha annunciato che Pol Espargaró continuerà a correre con Tech3 anche in occasione del Gran Premio d'Austria di MotoGP che si terrà nel prossimo fine settimana.

Al Red Bull Ring il marchio di casa punta ad ottenere un buon risultato davanti al proprio pubblico e dipendenti nelle giornate del 18-20 settembre, e per l'occasione si affiderà ancora una volta al pilota spagnolo in sostituzione di Maverick Viñales.

Espargaró, che ricopre il ruolo di collaudatore e riserva ufficiale di KTM, è alla quarta gara di fila con il team francese dopo essere subentrato al collega infortunato per i round di Silverstone, Aragón e Misano, con Viñales che nel frattempo prosegue la riabilitazione e spera di poter rientrare in Giappone.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“È molto importante per noi avere Pol in occasione della gara di casa della nostra scuderia in Austria. Ogni volta che torna in sella sembra sempre più a suo agio e competitivo, e Misano ha rappresentato un altro passo avanti positivo", ha commentato Nicolas Goyon, Team Manager del team KTM-Tech3.

"Sappiamo di poter contare sulla sua esperienza e professionalità, e non vediamo l’ora di vederlo gareggiare davanti all'armata arancione questo fine settimana. Allo stesso tempo, la nostra priorità rimane quella di sostenere il recupero di Maverick e speriamo di riaverlo con noi il prima possibile".