MotoGP | Tech3: Vinales salta anche Misano e al suo posto c'è ancora Pol Espargaró

Maverick Vinales sperava di poter fare il suo rientro a Misano, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, ma il pilota di Roses dovrà proseguire il percorso di recupero dall'infortunio alla spalla sinistra rimediato lo scorso anno in Germania, dal quale non si è mai ripreso completamente, rimandando ancora il suo ritorno in sella.

A guidare la sua KTM del team Tech3 in Romagna sarà quindi nuovamente il collaudatore della Casa di Mattighofen, Pol Espargaró. Per il veterano di Granollers si tratterà quindi della terza gara consecutiva in sella alla RC16 della squadra diretta da Guenther Steiner, dopo quelle di Silverstone e di Aragon.

"Sebbene la nostra priorità rimanga quella di sostenere Maverick nel suo percorso di recupero, siamo lieti di riavere Pol con noi a Misano. Conosce molto bene la squadra e ha già dimostrato la sua professionalità e il suo impegno nelle ultime due gare disputate in questa stagione", ha detto Nicolas Goyon, team manager del team Tech3.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Tornare in MotoGP non è mai facile, ma Pol apporta un’esperienza preziosa e non vediamo l'ora di lavorare nuovamente con lui a San Marino. Auguriamo a Maverick di continuare a fare progressi nel suo percorso di recupero e speriamo di rivederlo in pista quando sarà pronto", ha aggiunto Goyon, che quindi sembra quasi non escludere una separazione anticipata da Maverick, che comunque lascerà il team a fine anno, come si era ipotizzato durante la pausa estiva in seguito alle tensioni tra lo spagnolo ed il marchio austriaco, reo secondo lui di non aver mantenuto la promessa di promuoverlo nel team ufficiale il prossimo anno.

Essendo impegnato nello sviluppo del nuovo prototipo da 850cc per il 2027, Espargaró per ora ha faticato abbastanza nelle prime due uscite, con un 13° posto a Silverstone come miglior risultato. Del resto, si tratta di due moto completamente differenti dal punto di vista del motore, dell'aerodinamica e dei device, ma montano anche gomme diverse, visto che l'anno prossimo le Pirelli subentreranno alle Michelin. Costruirsi dei riferimenti, saltando in continuazione da una all'altra, infatti, non deve essere affatto semplice.