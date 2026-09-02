MotoGP | Dall'Igna: "Márquez ha fatto vedere che Campione è. Pecco? So di ripetermi..."

Come sempre dopo un weekend di gare, Gigi Dall'Igna ha approfittato del suo profilo LinkedIn per fare il punto su quanto accaduto durante il weekend del Gran Premio, in questo caso ad Aragón, dove Marc Márquez ha conquistato il pieno bottino di 37 punti.

Lo spagnolo ha vinto le gare di sabato e domenica, anche se, a differenza degli ultimi due anni, questa volta non è riuscito a partire dalla pole position, per cui ha dovuto darsi da fare un po’ di più, come ha ammesso lo stesso pilota dopo la vittoria di domenica.

“Dopo un weekend poco brillante a Silverstone, Marc torna alla vittoria, la quarta di quest’anno, in un weekend straordinario che gli permette di conquistare la sua ventesima affermazione nelle gare Sprint – un record assoluto – e l’ottava in MotoGP su questo circuito".

"Un tracciato che gli calza a pennello, dove il suo talento risplende sempre in modo evidente, ma che rimane comunque un circuito difficile e impegnativo per una gara particolarmente insidiosa e complicata, poiché è sempre carica di aspettative e pressione. In una fase cruciale della stagione, Marc si è assicurato tutti i 37 punti disponibili, dimostrando di essere davvero un grande Campione”.

Dall’Igna, come la maggior parte degli analisti, ha identificato Aragon come un fine settimana chiave e una sconfitta avrebbe posto un grande punto interrogativo.

Marc Márquez, Ducati Team, festeggia la vittoria sulla tribuna di Aragón Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Al di là delle statistiche, ha saputo sfruttare al meglio un’occasione che andava assolutamente colta. Ha dominato entrambe le gare in un contesto che, alla fine, si è rivelato più difficile di quanto sembrasse".

"Ha imposto un ritmo che gli altri non sono riusciti a tenere, decidendo come prendere il comando e quando staccarsi dal gruppo. Festeggiamo con gioia questi risultati tutt’altro che scontati e che ci riportano in alto in classifica”.

Ancora una volta, la prestazione di Márquez ha fatto da contraltare alle difficoltà di Pecco Bagnaia, che è arrivato persino ad ammettere di trovarsi nel momento più basso della sua carriera sportiva.

“Per quanto riguarda Pecco, so di ripetermi, ma questi sono gli unici concetti che si possono affermare con onestà e serietà: dobbiamo continuare a lavorare e impegnarci insieme per risolvere questa situazione e riportarlo alle prestazioni che merita, a beneficio di tutti, nostro e suo”.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Per quanto riguarda Alex Márquez, il pilota della Gresini Racing è riuscito a chiudere al secondo posto sabato, ma domenica è stato ‘bloccato’ in partenza dallo stesso Marc e da quel momento in poi non è più riuscito a recuperare.

“Alex Márquez ha fatto un ottimo lavoro per la sua squadra e per la Ducati nel suo complesso. Dopo l’eccellente secondo posto di sabato, nella lunga gara non è stato tra i principali contendenti solo a causa di un piccolo problema nelle prime curve che lo ha costretto a perdere il gruppo dei primi che hanno raggiunto il podio. In ogni caso, è prezioso, veloce e sempre sul pezzo".

Il ritorno di Fermín Aldeguer dopo due mesi di stop a causa di un grave infortunio alle vertebre è stato un altro dei punti positivi del fine settimana per la Ducati.

“Finora è stato un Campionato del Mondo fantastico, sarà una lotta serrata fino alla fine. La nostra è una battaglia che dobbiamo continuare a combattere e a vincere con lucidità, evitando errori, ottimizzando le nostre prestazioni sui circuiti meno favorevoli e sfruttando al massimo quelli che ci si addicono di più”.