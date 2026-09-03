MotoGP | Ezpeleta assicura che Adelaide sarà "uno dei circuiti più sicuri del calendario"

Il Mondiale MotoGP si prepara già al cambio di sede del Gran Premio d'Australia. Il mitico e amato circuito di Phillip Island dirà addio dopo la sua edizione del 2026 affinché, a partire dalla stagione successiva, la carovana del campionato viaggi verso Adelaide, pista che ha già ospitato la Formula 1 negli anni '80 e '90, e che domenica scorsa è stata presentata ufficialmente con una nuova configurazione, che sarà creata con un investimento da 60 milioni di euro.

La verità è che c'erano molti dubbi riguardo a questo nuovo tracciato, trattandosi storicamente di un circuito cittadino. Quando fu annunciato il passaggio da Phillip Island ad Adelaide, non furono pochi quelli che alzarono la voce, chiedendosi se sarebbe stato sufficientemente sicuro, quanto a vicinanza ai muri e vie di fuga, per le MotoGP attuali.

Dopo aver visto i render di come sarà la pista, e persino un video generato dall'Intelligenza Artificiale che simula come sarà un giro ad Adelaide, tra i piloti e tra alcuni appassionati si è generata maggiore tranquillità, constatando che non sarà un circuito cittadino tipo Monaco, ma un tracciato convenzionale, anche se non permanente, all'interno di una città.

Una volta presentata Adelaide, il nuovo Direttore Generale Aggiunto di MotoGP Sports Entertainment Group (ex Dorna), Carlos Ezpeleta, ha parlato con i media presenti a MotorLand Aragon, tra cui Motorsport.com. Il dirigente spagnolo ha sottolineato l'importanza di aver finalmente presentato un primo assaggio di ciò che hanno pianificato per il circuito australiano.

"Era super importante per noi poter pubblicare queste immagini", ha esordito, parlando del video e delle fotografie. "La prima cosa è che non sono solo immagini di IA create a caso, è un calcolo computazionale molto esatto di come sono state fatte le cose. Sono molto grato alla FIM e a tutte le persone che hanno svolto questo lavoro, guidate anche da Loris Capirossi nella parte più sportiva. E il risultato credo sia indubbiamente spettacolare, per chiunque lo veda".

"Avere un circuito con tutte le misure di sicurezza che vogliamo in MotoGP nel 2027, nel centro di una città così, sarà davvero spettacolare. Abbiamo fatto un lavoro lunghissimo con il governo dell'Australia Meridionale, e siamo molto contenti del risultato. Credo che fosse importante anche tranquillizzare i piloti, che vedessero che sarebbe stato un circuito normale. Le vie di fuga sono calcolate, è tutto a posto. Ora resta il lavoro fino al mese di novembre dell'anno prossimo. Ma siamo molto contenti del risultato", ha proseguito.

In questo modo, Adelaide continuerà i preparativi per il GP d'Australia del 2027, che sebbene non abbia una data confermata, si terrà in date simili a quelle abituali di Phillip Island (ottobre-novembre, durante il tour asiatico del calendario).

Interrogato sul fatto se ci saranno test MotoGP precedenti all'appuntamento, Ezpeleta lo ha negato e ha ribadito la sicurezza del tracciato: "No, in linea di principio. Ci saranno molte visite, prove isolate. Ma il circuito sarà completato poche settimane prima del Gran Premio. Adelaide sarà uno dei circuiti più sicuri del calendario. Le vie di fuga saranno calcolate mediante uno strumento che abbiamo sviluppato 6 anni fa, insieme all'Università di Padova (Italia). Sono quantificate in base alla velocità relativa prevista. Con il promotore, abbiamo persino potuto introdurre vie di fuga in asfalto nelle due curve più veloci del tracciato, la 2 e la 3, affinché i piloti rallentino prima di arrivare alla ghiaia".

"Il circuito misura 4,170 km, credo, e ci sono circa 2 chilometri destinati al normale traffico stradale. La maggior parte sono 3 lunghi rettilinei, con 2 curve. E le curve in sé sono fuori dall'uso del traffico. Ciò che si è cercato di fare è provare ad usare quelle strade come vie di fuga, che occorre creare dove c'era spazio", ha proseguito, riguardo al fatto se ci sia qualche parte del circuito che dopo i GP sarà usata per il traffico normale.

Secondo Ezpeleta, i piloti della MotoGP sono rimasti contenti del risultato di Adelaide dopo aver mostrato loro come sarà giovedì scorso: "Le loro sensazioni sono state molto buone, davvero. Super positive. Per quanto a febbraio avessimo mostrato loro le planimetrie in modo convenzionale, con tutte le vie di fuga, i tracciati sono cambiati parecchio. Ed è stato fatto uno studio molto approfondito dell'impatto sugli alberi, per migliorare il parco per la comunità".

"Quindi, il circuito si è evoluto da dov'era a ciò che c'è ora. Ma anche con le planimetrie e così via, non aiutava tanto i piloti quanto vedere il video uscito oggi (domenica scorsa). Lo abbiamo mostrato giovedì, e ci sono stati sorrisi, c'è una buona aspettativa. Credo che i piloti non sapessero cosa aspettarsi, e non si aspettavano nemmeno, dal punto di vista sportivo, di apprezzare il tracciato tanto quanto quello che hanno visto. Ho visto le loro reazioni registrate, le pubblicheremo questa settimana. Ed è stato super positivo".

Con questa mossa, la MotoGP dirà addio a Phillip Island. Ezpeleta ha sottolineato il perché del cambiamento: "Philip Island piccola non è. Si dovrebbe vedere tutto il buono di Adelaide senza doverlo attribuire a limitazioni che abbia Philip Island. È chiaro che ne ha diverse, ma Adelaide ha un potenziale di evento che è diverso da qualsiasi altro al mondo per noi".

Circuito de Adelaide Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

"Io, da amante della MotoGP, ho visto tutte le gare di Philip Island. So che ce ne sono state di molto belle. Ma sono anche stato molte volte in stanze con molti piloti che dicevano, 'questa domenica non si può correre'. La gente se ne dimentica, si ricorda solo del 2015 e del 2022, ma non del 2023, del 2024, di una gara cancellata, di un canguro, di Aleix Espargaró che diceva 'questo circuito non è per la MotoGP'. Tutti gli appassionati se ne dimenticano".

"È chiaro che ad Adelaide speriamo di non avere questi problemi. Ringraziamo moltissimo Philip Island per tutti questi anni, perché è un posto incredibile. Il tracciato quando c'è il sole, 25 gradi, è incredibile per tutti. Ma quando ci svegliamo al mattino, e piove di traverso e ci sono 10 gradi, e chiamano i piloti dicendo che non si può correre, anche questo non è così bello. A Phillip Island ci sono cose che semplicemente non si possono mitigare. Le strade, l'alloggio sull'isola, gli hotel, la distanza da Melbourne... Il circuito in sé avrebbe potuto essere sviluppato, e il governo aveva un piano per farlo".

Va ricordato che uno degli aspetti che ha generato più polemiche con i lavori che devono essere realizzati ad Adelaide è quello ambientale. La costruzione comporterà l'abbattimento di 42 alberi considerati "rilevanti", oltre ad altri 335 che il governo locale ha classificato come "regolamentati, non regolamentati, invasivi, morti o in cattivo stato".

Ezpeleta ha valutato la questione: "Il tema ambientale è stato al centro di come è stata progettata la pista. Sono stati inseriti nelle planimetrie del circuito tutti gli alberi presenti nel parco. Poi sono stati fatti calcoli su come si potesse modificare la pista, in modo che fosse sicura. Il numero di alberi interessati sarà moltiplicato in rapporto di 10 a 1 nel parco stesso (saranno piantati 10 alberi per ogni albero abbattuto). Vale a dire, ci sarà un impatto, ma sarà mitigato. E poi il parco stesso sarà aperto, il circuito non influirà sull'uso del parco per molti mesi all'anno. Non ci nascondiamo: ci saranno alberi che dovranno essere abbattuti e che dovranno essere trapiantati. Ma sarà un numero molto ridotto. E il numero totale di alberi nel parco aumenterà", ha concluso.