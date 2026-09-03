MotoGP | Marc Marquez mostra un'immagine shock del suo braccio destro

Marc Marquez ha mostrato un'immagine sconvolgente di come stia realmente il suo braccio destro, pubblicando alcune foto personali della sua visita ad Aragon, dove è risultato vittorioso, come è solito fare sulla pista di Teruel.

Il campione del mondo in carica ha ottenuto nel Gran Premio di Aragon la sua ottava vittoria nella categoria regina, mantenendo la pista spagnola come uno dei suoi grandi feudi, per restare imbattuto da quando è pilota Ducati. Allo spagnolo è sfuggita la pole, che gli ha sottratto Marco Bezzecchi con uno straordinario record della pista, ma non ha sbagliato nella Sprint, superando il pilota dell'Aprilia alla prima curva, né nella gara lunga, infilandolo con una spettacolare manovra sul rettilineo opposto, a più di 300 chilometri orari.

Tuttavia, il #93 non ha vinto con il margine di altri anni ad Aragon. Pedro Acosta è rimasto incollato alla sua ruota per buona parte della gara, e sebbene Marquez si sia concesso il lusso di tenersi qualcosa nel taschino per staccarlo negli ultimi giri, ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 1"7 secondi sullo "Squalo di Mazarron".

Non è un segreto che Marquez continui a trascinarsi dietro le conseguenze del suo infortunio al braccio destro, che si è lesionato nel GP d'Indonesia del 2025, subito dopo essersi assicurato la sua settima corona nella categoria regina. Il pilota di Cervera continua a cercare quello che lui chiama il suo "nuovo 100 per 100", e sulla base di questa filosofia, si vede costretto a dividere i Gran Premi tra quelli in cui attaccare e quelli in cui non gli resta che difendersi.

Per esempio, a Silverstone, il catalano ha potuto essere soltanto nono il sabato e settimo la domenica, e nell'Inside di Ducati lo si è visto dire che "non aveva controllo" sul suo braccio destro. Un commento che non voleva venisse alla luce, come ha spiegato giovedì ad Aragon. MotorLand, però, era una pista in cui andare all-in, ed è uscito con i 37 punti in palio. Ma il braccio del pluricampione resta malconcio, come ha mostrato lui stesso dopo la visita a Teruel.

Il maggiore dei Marquez Alentà ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di foto personali delle ultime settimane e anche del Gran Premio di Aragon, nelle quali lo si vede festeggiare con suo fratello Alex, con la sua compagna, Gemma Pinto, o allenarsi, in bicicletta e in palestra.

È proprio in quest'ultima circostanza, nella terza foto del carosello che ha pubblicato (che potete vedere qui sopra), che si vede lo stato del suo braccio destro. Si può osservare come sia praticamente infossato nella zona della spalla, e le notevoli differenze con il suo braccio sano, il sinistro.

L'immagine ha attirato fortemente l'attenzione, per quanto non sia una sorpresa lo stato in cui si trova Marc. Infatti, nel suo entourage non hanno problemi ad ammettere quanto sia complicata la sua situazione, e il merito di ciò che sta ottenendo, essendosi riportato a soli 19 punti dalla vetta nella lotta per il Mondiale.

Domenica, dopo la gara di Moto3, al suo protetto, Máximo Quiles, che segue tramite la sua azienda Vertical Management, hanno chiesto se si fosse reso conto che stava vincendo come Marc Marquez, con "un braccio e mezzo" (viene da una frattura alla clavicola). Il murciano di 18 anni, che aveva appena vinto la sua gara, ha risposto: "Non è paragonabile. Marc non corre con un braccio e mezzo, corre con un braccio solo, perché ce l'ha distrutto".