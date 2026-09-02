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MotoGP | Apertura 2027 in Thailandia a marzo, confermate le date per i test ufficiali

L'era delle nuove moto da 850cc si aprirà ufficialmente con le sessioni di prove collettive che avranno luogo in gennaio e febbraio a Sepang e Buriram, col Chang International Circuit che ospiterà il primo GP il 5-7 marzo.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Circuito di Buriram

Foto di: Gold and Goose

La stagione 2027 di MotoGP, il cui via è fissato per il weekend del 5-7 marzo con il Gran Premio di Thailandia, inizierà ufficialmente in precedenza con le sessioni di test collettivi ufficiali che si terranno su tre piste differenti.

La nuova era delle moto da 850cc verrà inaugurata il lunedì dopo la gara conclusiva di questa annata a Valencia, ma è a gennaio che le la questione si farà più croccante; nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 a Sepang avrà luogo lo Shakedown riservato ai collaudatori ufficiali e ai debuttanti, poi a seguire tutti i piloti titolari potranno girare tra domenica 31 gennaio e il 1° febbraio.

Successivamente, trasferta in quel di Buriram per il secondo test ufficiale di due giorni, fissato per il fine settimana del 6-7 febbraio.

Come già annunciato tempo addietro, i protagonisti del Motomondiale voleranno poi in Brasile per la presentazione ufficiale della stagione che andrà in scena sulla spiaggia di Botafogo in quel di Rio De Janeiro domenica 21 febbraio, prima di dedicarsi alla preparazione della gara thailandese.

Confermate anche le date per le prove di Moto2 (una giornata di test privati e una per tutti) e Moto3 (una giornata di test ufficiali), coi protagonisti che andranno a lavorare a Jerez a febbraio.

TEST UFFICIALI MOTOGP 2027

VALENCIA: 1 dicembre 2026
SEPANG - SHAKEDOWN: 29-30 gennaio 2027
SEPANG: 31 gennaio 2027
BURIRAM: 6-7 febbraio 2027

TEST UFFICIALI MOTO2 a JEREZ

Test Privati: 16-17 febbraio 2027
Test Ufficiali: 20-21 febbraio 2027

TEST UFFICIALI MOTO3 a JEREZ

Test Ufficiali: 18-19 febbraio 2027

 

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