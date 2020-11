MotoGP, Valencia, Warm-Up: Morbidelli si conferma

Dopo aver firmato la pole position, Franco Morbidelli ha confermato di essere probabilmente il più in palla del lotto anche nel Warm-Up del Gran Premio della Comunità Valenciana, che comunque ha visto infilarsi nelle prime quattro posizioni, quattro dei primi cinque piloti in griglia.

La maggior parte dei piloti ha lavorato con una coppia di gomme soft e questa è stata la scelta fatta anche dall'italiano della Yamaha Petronas, che ha messo tutti in fila con il suo 1'31"057, ma soprattutto ha girato con grande regolarità sul passo dell'1'31" basso.

Alle sue spalle, staccata di 138 millesimi, troviamo la KTM di un Pol Espargaro che invece è stato uno dei quattro che hanno affrontato questo Warm-Up con la gomma soft al posteriore. Stessa opzione provata anche da Jack Miller, che con la sua Ducati Pramac ha chiuso in quarta posizione a 310 millesimi.

Tra lo spagnolo e l'australiano si è infilato Takaaki Nakagami, che ha confermato di essere uno dei piloti più in forma di questa parte conclusiva della stagione con la sua Honda del Team LCR.

La sorpresa invece è stata forse il quinto tempo di Andrea Dovizioso, che quindi non mentiva quando ha detto che il passo della sua Ducati non era affatto male: peccato però che il forlivese oggi debba prendere il via dalla 17esima posizione.

Bisogna scorrere la classifica fino all'ottava posizione invece per trovare il leader iridato Joan Mir, che oggi si giocherà il primo match point scattando dalla 12esima casella. Anche in questo caso però il pilota della Suzuki è stato più veloce rispetto ai suoi inseguitori più vicini nel Mondiale.

Fabio Quartararo è nella sua scia in nona posizione, e ci sono appena 27 millesimi a separarli. Il compagno di squadra Alex Rins invece continua a faticare ed è 16esimo con un ritardo di ben otto decimi. Non se la passa troppo meglio Maverick Vinales, 12esimo con la sua Yamaha.

Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, Pecco Bagnaia è 11esimo con la sua Ducati Pramac, staccato di 638 millesimi. Bisogna scorrere la classifica fino alla 15esima piazza per trovare invece la Yamaha di Valentino Rossi a 775 millesimi. Due posizioni più indietro c'è Danilo Petrucci, ultimo a pagare meno di un secondo, mentre in coda al gruppo troviamo l'Aprilia di Lorenzo Savadori.

Erano da valutare poi le condizioni di Alex Marquez, che ieri è stato vittima di un brutto highside in Q1, rimediando un edema al polso sinistro. Lo spagnolo della Honda ha chiuso 14esimo a circa sette decimi, ma ha completato 13 giri. Al momento quindi sembrerebbe intenzionato a proseguire il suo weekend.