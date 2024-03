MotoGP | Fino a quando durano i contratti dei piloti?

Il mercato piloti della MotoGP è destinato a impazzire nel 2024. La stragrande maggioranza dei piloti della classe regina terminerà il proprio contratto quest'anno, dopo un 2023 caratterizzato da una stagione di passaggi inaspettatamente impegnativa. Diamo quindi un'occhiata alla situazione delle squadre per questa stagione e alla scadenza dei loro contratti.

Durata dei contratti dei piloti MotoGP: quando scadono?

*Contratto pluriennale soggetto a condizioni

Ducati - contratti di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini

Pecco Bagnaia ha rinnovato con la Ducati prima dell'inizio della stagione e ha un contratto fino al 2026.

Enea Bastianini ha un contratto con la Ducati fino alla fine del 2024.

Il team di Borgo Panigale si è assicurato i suoi primi due piloti fino alla fine della stagione 2024, e non ha bisogno di molto altro quando ha una moto che sta conquistando la classe. La Ducati ha il due volte campione del mondo in carica della MotoGP Pecco Bagnaia, che ha infatti rinnovato prima dell'inizio della stagione 2024 per altri due anni fino al 2026. Enea Bastianini è riuscito a salvare il posto prevalendo su Jorge Martin grazie al suo buon finale di stagione 2023 e approfittando del fatto che lo spagnolo non era campione. Ma dovrà guadagnarsi il rinnovo per il 2025, con molti candidati per quella posizione.

Yamaha - contratti di Fabio Quartararo e Alex Rins

Fabio Quartararo termina il contratto Yamaha alla fine del 2024

Alex Rins ha firmato per la Yamaha per il 2024 solo per un anno

La Yamaha non sta attraversando un buon momento e questo l'ha spinta ad ingaggiare Alex Rins per affiancare un Fabio Quartararo in difficoltà per la stagione 2024 nella classe regina. Lo spagnolo si è unito alla Yamaha dopo una sola stagione in LCR, dove ha potuto constatare quanto sia complicata la situazione in Honda, ma non avrà vita facile con la scuderia di Iwata se questa continuerà a spiegare che il francese non mantiene ciò che promette. Per il momento, il catalano ha firmato per un anno, fino alla fine del 2024. Da parte sua, El Diablo ha già avvertito la casa di Iwata che hanno pochissimo tempo per convincerlo a non andare via nel 2025. Ha anche confermato di aver già avuto alcuni primi contatti con altre case di MotoGP.

Honda - contratti di Joan Mir e Luca Marini

Joan Mir termina il suo contratto con la Honda alla fine del 2024.

Luca Marini è entrato in Honda nel 2024 e ha un contratto fino alla fine del 2025.

Alla fine, i cattivi presagi si sono avverati per la Honda e nel 2024 non ha potuto continuare con Marc Márquez nel suo box, dopo 11 stagioni d'oro, ma con un finale complicato. L'otto volte campione del mondo, stanco di lottare contro la RC213V, si è diretto verso Ducati, nel team Gresini, per tornare a vincere, e senza il suo fidato team tecnico ad eccezione di Javi Ortiz. È quindi Joan Mir ad aver ereditato le redini della HRC, con una moto che sembra destinata a salire ancora di più il prossimo anno, anche se c'è ancora del lavoro da fare.

Dall'altra parte del box c'è Luca Marini, che ha realizzato il suo desiderio di essere un pilota ufficiale della MotoGP... Econ un contratto di due anni, anziché uno, come inizialmente offerto dal marchio giapponese. In questo modo, il “sangue” di Valentino Rossi torna alla Casa alata il #10 è uno dei pochi piloti con un contratto oltre il 2024. Mir, nel frattempo, aspetta di vedere come si sente la nuova RC213V.

KTM - contratti di Brad Binder e Jack Miller

Brad Binder ha un contratto con KTM fino alla stagione 2026 inclusa.

Jack Miller termina il suo contratto con KTM alla fine del 2024.

Anche gli austriaci hanno una grande sicurezza per il loro progetto a lungo termine, visto che hanno uno dei loro piloti legato fino al 2026. Brad Binder sarà il loro pilota di punta per i prossimi anni, mentre Jack Miller ha il posto assicurato fino al 2024, anche se non sarà una sorpresa vedere una vera e propria competizione per il secondo posto con la promozione di Pedro Acosta in MotoGP.

Aprilia - contratti di Aleix Espargaró e Maverick Viñales

Aleix Espargaró ha un contratto con Aprilia fino alla fine del 2024.

Anche Maverick Viñales terminerà il suo contratto con Aprilia alla fine del 2024.

L'azienda italiana sembra fare progressi, anche se ha ancora del lavoro da fare per raggiungere le migliori moto della griglia. Il duo composto da Aleix Espargaró e Maverick Viñales continuerà anche nel 2024 a cercare di rendere la squadra di Noale una seria pretendente al titolo mondiale, anche se sarà difficile visto il livello della squadra di Borgo Panigale durante l'inverno. Va ricordato, comunque, che sia loro che la KTM usufruiranno delle concessioni in questa stagione, anche se inferiori a quelle delle fabbriche giapponesi.

Pramac Racing - contratti di Jorge Martín e Franco Morbidelli

Jorge Martin terminerà il suo contratto con Pramac Ducati alla fine del 2024.

Franco Morbidelli ha un contratto con Pramac Ducati solo per il 2024.

Il team satellite Ducati è un luogo fidato per passare alla squadra ufficiale, e Jorge Martín ci è andato vicino nel 2023, anche se è stato fermato a favore di Bastianini dopo la mancata vittoria del titolo. Pertanto, lo spagnolo resta con la squadra di Paolo Campinoti nel 2024, cercando di vincere il suo primo Mondiale MotoGP e unirsi a Bagnaia in futuro. Il pilota di San Sebastián de los Reyes ha già dichiarato che il suo obiettivo è quello di diventare un pilota ufficiale, e si spera che ciò avvenga nel 2025, in Ducati o altrove, dove avrà molte opzioni. Martin ha ribadito di avere delle priorità chiare, anche se non pensa al mercato.

La verità è che Pramac sembra già muoversi per una possibile partenza dello spagnolo, che rimanga o meno a Borgo Panigale. Oltre a Franco Morbidelli, che si è unito alla squadra italiana per sostituire Johann Zarco, va notato che la stella della Moto2 Fermín Aldeguer si è impegnato con Pramac a passare alla MotoGP con loro nella stagione 2025.

VR46 - contratti di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio

Marco Bezzecchi ha rinnovato per un anno e termina il contratto alla fine del 2024.

Fabio di Giannantonio è entrato in squadra nel 2024 e ha un contratto di un solo anno.

La squadra di Valentino Rossi ha confermato il suo duo per il 2024. Dopo il terzo posto assoluto nel 2023, Marco Bezzecchi rimarrà dopo aver rinnovato per un anno, in attesa di vedere come si muoverà il mercato per cercare di trovare un posto ufficiale. Ci si aspettava che Luca Marini raggiungesse il suo connazionale, ma l'italiano è passato alla Honda per realizzare il sogno di diventare pilota ufficiale. La squadra #46 si è poi assicurata Di Giannantonio, dopo aver convinto alla fine della scorsa stagione in seguito alla sua partenza forzata da Gresini.

Gresini - contratti di Marc Márquez e Alex Márquez

Marc Márquez ha firmato un contratto di un anno con Gresini per il 2024.

Alex Márquez completa il contratto con Gresini alla fine del 2024

Il team Gresini Racing è una delle squadre più interessanti nel mercato della MotoGP 2024. La squadra guidata da Nadia Padovani ha uno dei piloti più quotati in griglia, Marc Márquez. L'otto volte campione del mondo ha trovato nel team satellite della Ducati la sua fuga perfetta dal calvario della Honda, un progetto per ritrovare il sorriso, ma dove ha solo un contratto di un anno, in attesa di vedere quali opzioni potrà ottenere per il 2025. Insieme a lui ci sarà il fratello Alex Márquez, anche lui in scadenza nel 2024 con il team fondato da Fausto Gresini, almeno per il momento.

Marc Márquez

LCR - contratti di Takaaki Nakagami e Johann Zarco

Nakagami ha un contratto con LCR Honda fino alla fine del 2024.

Johann Zarco ha firmato con Honda un contratto pluriennale, almeno fino alla fine del 2025.

La Honda non sta attraversando un buon momento e l’addio di un pilota verso un diretto rivale, come è accaduto con Alex Rins, è indicativa di questo. Takaaki Nakagami continuerà anche quest'anno, nonostante tutto, nel team LCR che cercherà di aiutare maggiormente il team Repsol, grazie all'arrivo di concessioni per HRC. Al fianco del giapponese ci sarà Johann Zarco, che arriva con un contratto pluriennale, almeno fino al 2025, dopo aver lasciato la Pramac, dove la Ducati voleva offrirgli un anno prima di passare, presumibilmente, al Mondiale Superbike.

GasGas Tech3 Racing Team - contratti di Pedro Acosta e Augusto Fernández

Pedro Acosta ha un contratto con GASGAS KTM fino alla fine del 2026.

Augusto Fernandez ha un contratto con GasGas fino alla fine del 2024.

Per Tech3 GasGas non è stato facile scegliere i suoi piloti per il 2024. E non proprio per mancanza di opzioni. Dopo la sua buona stagione da rookie, Augusto Fernandez è stato rinnovato per quest'anno, ma anche Pol Espargaró era sotto contratto. Tuttavia, era necessario fare spazio a Pedro Acosta e il catalano alla fine si è fatto da parte per sbloccare la situazione e diventare tester della squadra di Mattighofen. Molti occhi saranno puntati su Acosta e KTM ha piani ambiziosi per il futuro dello spagnolo in MotoGP.

Trackouse Racing - contratti di Miguel Oliveira e Raúl Fernández

Miguel Oliveira ha un contratto con Trackhouse fino alla fine del 2024

Raul Fernandez ha un contratto con Trackhouse fino alla fine del 2024

Entrambi i piloti del team satellite di Aprilia, che quest'anno è Trackhouse dopo l'abbandono di RNF, si sono assicurati il posto per la prossima campagna MotoGP, con Miguel Oliveira e Raul Fernandez che rimarranno al loro posto fino al 2024. L’arrivo del team che corre nella NASCAR ha portato a legami più stretti con la casa di Noale, cosa che vedrà il portoghese partire con la RS-GP di quest'anno, mentre lo spagnolo la riceverà per tutta la stagione.