MotoGP | Pedrosa al suo 19° GP di Spagna: ecco i suoi numeri a Jerez

Pochi piloti dell’era moderna possono dire di aver disputato il proprio gran premio di casa per più di 20 edizioni, la lista comincia e termina con Valentino Rossi, che tra il 1996 e il 2021 ha corso al Mugello ben 24 volte, vincendo in nove occasioni. Se andiamo più indietro nel tempo, Angel Nieto ha corso il Gran Premio di Spagna 21 volte, con 11 vittorie tra il 1964 e il 1986. In questo caso però, la sede del GP è cambiata e Nieto partecipava regolarmente a diverse categorie nello stesso anno. Anche Loris Capirossi ha corso il GP d’Italia 20 volte, tra il 1990 e il 2011, con un’unica vittoria nel 2000.

Nessuno di coloro che sono in attività si avvicina a questa cifra, solo Dani Pedrosa, che dopo essersi ritirato nel 2018 è tornato a correre come wild card nel suo nuovo ruolo di tester KTM. Tornerà in pista anche questo fine settimana per disputare il Gran Premio di Spagna, che sarà il suo 19°. Chissà che arrivi a 20 presenze a Jerez nei prossimi anni.

Podium: Ganador, Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, segundo, Marc Marquez, Repsol Honda Team, tercero, Jorge Lorenzo, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il primo appuntamento dello spagnolo con un gran premio mondiale disputato a Jerez è stato il 6 maggio del 2001. Pedrosa aveva avuto un posto nel campionato 125cc attraverso la coppa di formazione, la Movistar Talent, in cui non è riuscito a classificarsi. Nonostante ciò, i responsabili del programma avevano capito che il pilota aveva talento e qualità per diventare un progetto interessante. Avevano ragione.

Dopo aver debuttato quell’anno in Giappone (dove ha chiuso 18°) e in Sudafrica (in cui ha conquistato la 13esima posizione), Pedrosa ha ottenuto la sua prima top 10 al Gran Premio di Spagna di 125cc, sua terza presenza nel mondiale con il team Telefonica Movistar Jr. Team. La gara era stata vinta da Masao Azuma, davanti a Lucio Cecchinello e Gino Borsoi, attuali team manager LCR-Honda e Ducati Prama rispettivamente.

Ai suoi inizi come pilota, il circuito di Jerez non era uno tra quelli più congeniali a Pedrosa, che ha chiuso quarto nei due anni successivi, anche nel 2003, quando è diventato campione del mondo 125cc, il suo primo titolo mondiale. Non ha vinto, anzi è caduto, nemmeno al debutto in 250cc nel 2004, anno in cui ha conquistato il suo secondo titolo, primo della classe intermedia.

La prima vittoria di Pedrosa a Jerez è arrivata al suo quinto anno nel mondiale e secondo in 250cc, il 10 aprile 2005, prima gara di quella stagione. Il catalano si è imposto con una Honda del team Telefonica Movistar davanti a Sebastian Porto e Alex De Angelis, con Andrea Dovizioso quarto, Jorge Lorenzo sesto e Casey Stoner caduto a 13 giri dal termine.

Da lì, l’idillio tra Pedrosa e Jerez è stato incredibile: per dieci stagioni consecutive, le ultime nove in MotoGP, il catalano è sempre salito sul podio, con tre vittorie (2005, 2008 e 2017), cinque secondi posti e due terzi.

La mediazione reale tra Pedrosa e Lorenzo

Il suo debutto a Jerez nella classe regina è stato nella memorabile gara del 2006, quando ha lottato per la vittoria con l’allora veterano Loris Capirossi (Ducati) fino agli ultimi giri di gara, chiudendo secondo. La prima vittoria in MotoGP è arrivata nel 2008, un trionfo iconico davanti a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Quella gara è passata alla storia per il tentativo dell’allora re di Spagna Juan Carlos I di riappacificare Dani e Jorge, facendo dare la mano ai due piloti.

Icónico momento antes del podio del GP de España 2008, cuando el entonces rey Juan Carlos trató de poner paz entre Pedrosa y Lorenzo Foto de: Pantallazo TVE

Nel 2015 non ha corso per un infortunio che lo ha fermato per alcune gare e nel 2016 ha chiuso quarto, ma Pedrosa ha voluto dare la zampata imponendosi al Gran Premio di Spagna nel 2017, davanti a Marc Marquez e ancora Jorge Lorenzo. Nella sua ultima stagione in attività, il 2018, Pedrosa non ha concluso la gara per una caduta a otto giri dal termine.

Quando la storia tra Dani e Jerez, circuito dove ha anche una curva intitolata (Curva 6), sembrava finita, la vita ha dato una nuova occasione a questo rapporto. Così, nel ruolo di tester KTM, Pedrosa ha disputato il GP di Spagna del 2023, con un settimo posto finale e una prestazione di grande rilievo. La storia proseguirà questo fine settimana con la presenza numero 19 in quello che sarà il suo Gran Premio nel mondiale numero 220, dove vanta 54 vittorie e 153 podi.

Tutte le presenze di Dani Pedrosa al GP di Spagna a Jerez

Stagione Posizione Categoría Moto 2001 10º 125cc Honda 2002 4º 125cc Honda 2003 4º 125cc Honda 2004 Caduta 250cc Honda 2005 1º 250cc Honda 2006 2º MotoGP Honda 2007 2º MotoGP Honda 2008 1º MotoGP Honda 2009 2º MotoGP Honda 2010 2º MotoGP Honda 2011 2º MotoGP Honda 2012 3º MotoGP Honda 2013 1º MotoGP Honda 2014 3º MotoGP Honda 2015 Infortunato MotoGP Honda 2016 4º MotoGP Honda 2017 1º MotoGP Honda 2018 Caduta MotoGP Honda 2023 7º MotoGP KTM (Wildcard) 2024 ? MotoGP KTM (Wildcard)