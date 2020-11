Edema ossero per Marquez: proverà a girare nel Warm-Up

Marquez è stato letteralmente lanciato in aria dalla sua RC213V alla curva 11, dopo un brusco highside, ed è caduto in maniera molto rovinosa sul lato sinistro del suo corpo.

Nonostante questo, Alex è tornato immediatamente al box della Repsol Honda per salire in sella alla seconda moto e tornare in pista, ma senza riuscire a qualificarsi per la Q2.

Marquez poi si è recato sulle proprie gambe, seppur zoppicando, al centro medico del circuito, dove è stato sottoposto a delle radiografie che hanno escluso la presenza di fratture, soprattutto al polso sinistro, dove sentiva più dolore.

Per confermare questa prima diagnosi, il pilota della Honda è stato trasferito all'ospedale di Valencia, dove è stato sottoposto ad ogni tipo di test.

Il verdetto è che Alex ha un edema osseo al polso sinistro e, dopo aver valutato la situazione insieme ai medici ed alla squadra, ha deciso che domani mattina proverà a scendere in pista nel Warm-Up, poi deciderà se prendere parte alla gara o meno.

Marquez ha subito tre cadute questo fine settimana, due delle quali nella FP2 di venerdì. Ma anche nelle ultime due gare, il GP di Teruel e quello d'Europa, è stato costretto al ritiro da due scivolate, fortunatamente senza conseguenze.