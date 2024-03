MotoGP | KTM definisce “incredibile” la pre-stagione di Acosta

Pit Beirer, ex pilota motocross e attuale direttore sportivo KTM, ha presenziato ieri sera a un incontro con i media tedeschi in via telematica. Tra i temi trattati, è spiccato quello dell’incredibile pre-stagione messa in atto dal giovane Pedro Acosta, che quest’anno debutta nella classe regina. Inoltre, ha confermato che Dani Pedrosa, leggenda della motoGP e tester del team austriaco, correrà come wild card nel Gran Premio di Spagna che si disputa a Jerez nel fine settimana del 28 aprile.

KTM, attraverso il suo socio Aki Ajo, ha ingaggiato Acosta nel suo team Moto3 nel 2021, vincendo il titolo al debutto contro ogni pronostico. Dopo un primo anno difficile di apprendimento in Moto2, è tornato a dominare nel 2023 diventando campione e avallando con questa conferma la decisione di passare in MotoGP quest’anno. Senza posto per collocarlo, KTM ha dovuto sacrificare Pol Espargaro per dare una moto al pilota di Murcia nel team GasGas Tech3, dove ha debuttato in questa pre-stagione stupendo tutti. “Il suo rendimento è stato incredibile. È stato più veloce della pole dell’anno scorso in entrambi i circuiti”, ha spiegato Beirer.

“I tempi sul giro sono stati pazzeschi. Ma non è stato il rendimento sul giro veloce che ci ha sorpreso. Ancora più impressionante è stata la sua maniera di lavorare, quanto è organizzato. Ha lavorato punto per punto passando relativamente veloce la fase dell’essere un novellino che doveva semplicemente guidare e non preoccuparsi della messa a punto o dello sviluppo. Ci ha detto molto velocemente cosa voleva e in che direzione doveva cambiare la moto. Ci ha sorpreso quanto velocemente ha imparato le piste e con quanta rapidità ha guadagnato velocità”, ha argomentato l’ex pilota.

Acosta ha dominato lo shakedown di inizio febbraio a Sepang, poi ha chiuso i test collettivi svolti sulla stessa pista in nona posizione e ha chiuso la pre-stagione in Qatar col 15° tempo, a un secondo dal più rapido, Pecco Bagnaia. Il murciano è sempre stato più veloce del suo compagno di squadra Augusto Fernandez, che inizia la sua seconda stagione in GasGas. “È rimasto in top 10 per tutti i giorni di test collettivi, questo è un rendimento incredibile”, ha riassunto Beirer.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedrosa correrà il GP di Spagna come wild card

Dopo aver lasciato Espargaro senza posto nel suo team satellite, KTM ha deciso di inserirlo nel test team, in cui c’è anche Pedrosa. Entrambi, presenti allo shakedown a Sepang, hanno provato ad aiutare Acosta nei suoi primi passi con la RC16. “Pedro ha la fortuna di ricevere consigli da Dani e Pol. È fantastico avere due piloti di questo calibro al suo fianco”, ha sottolineato il direttore del team.

Quando Pol è stato escluso dalle gare, una delle "promesse" fatte era che avrebbe corso in tutte le wild card possibili, cosa che non accadrà. "Non è stato ancora deciso nulla, tranne che Dani correrà a Jerez. Questo sembra abbastanza certo. Tutto il resto verrà deciso in base all'andamento della stagione, alle gare che ci serviranno come test", ha anticipato il tedesco, confermando Pedrosa per il GP di Spagna.

"Dani ha alcuni circuiti preferiti dove gli piacerebbe correre. Poi c'è Pol, che preferisce correre oggi piuttosto che domani", ha dichiarato riconoscendo quanto il #44 vuole correre, tenendo però in considerazione del fatto che non correrà tante gare come previsto, dato che ha raggiunto un accordo con una piattaforma televisiva per fare il commentatore.

Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"L'anno scorso, dopo l'infortunio, Espargaró voleva tornare il prima possibile a fare il pilota di MotoGP. Ma durante l'inverno si è divertito a essere un membro importante del test team per noi. Anche questo ci ha fatto migliorare. Era presente con la sua esperienza per i piloti ed è ancora molto vicino, sia che si tratti di questioni tecniche, di guida in pista o di come i meccanici trattano i piloti. Ci aiuta in tutti i settori e sa quanto sia necessario. Non è un accordo che vogliamo usare solo per alleviare i nostri sensi di colpa. Chi lo segue riconosce che al momento non ha un aspetto negativo", ammette.

Come al solito, l'intenzione di Pedrosa è quella di partecipare alle gare se si presenta la necessità di testare un nuovo pezzo in condizioni di fuoco vivo."Naturalmente dobbiamo analizzare il progetto e decidere cosa ha senso fare in quel momento. È necessario fare dei test per poter sviluppare senza la pressione delle gare. Ma poi bisogna anche avere la conferma di come tutto funziona nello stress delle corse", dice il tedesco, prima di confermare quanto già detto: "Non credo che useremo il massimo di sei wildcard", a cui KTM ha diritto in questa stagione.