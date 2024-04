MotoGP | Pedrosa: "Non è impossibile una vittoria di Acosta a Jerez"

L'apparizione di Dani Pedrosa questo fine settimana come wild card del Gran Premio di Spagna è uno dei grandi incentivi del weekend, tanto che le aspettative intorno all'attuale collaudatore della KTM sono alte, con alcuni che ritengono addirittura che potrebbe essere in lizza per la vittoria nonostante sia "in pensione" dal 2018.

"Per quanto riguarda le vostre aspettative o quelle dei tifosi non posso parlare. Per quanto riguarda il nostro approccio al fine settimana, è lo stesso dell'anno scorso: cercare di divertirsi il più possibile, trarre il maggior numero di conclusioni da ciò che proviamo e verificare tutto ciò che abbiamo già testato in un weekend di gara. Cose che, se andranno bene lunedì, potranno essere testate dai piloti ufficiali. Quindi queste sono cose che potrebbero essere d'aiuto, ma sono identiche a quelle dell'anno scorso, per quanto riguarda le aspettative esterne non posso parlarne".

In qualità di pilota KTM addetto ai test ed allo sviluppo, ed essendo un esperto della pista di Jerez, dove ha svolto un test di due giorni tre settimane fa, la presenza di Dani potrebbe essere un aiuto per i piloti ufficiali.

"Non è l'idea, si può aiutare dopo le prove confrontando la telemetria, ma in pista, tra la velocità con cui tutto va, le gomme, le qualifiche, il tentativo di passare alla Q2 e così via, non c'è molto tempo per aiutare", ha detto.

Dani avrà a disposizione un prototipo diverso da quello degli altri piloti del marchio, per testare alcune cose in chiave 2025.

"Stiamo facendo come quando siamo venuti qui l'anno scorso, provando diverse cose sulla moto che si possono vedere a occhio nudo e altre che non si possono vedere. La cosa interessante è che l'anno scorso abbiamo fatto un buon lavoro e questo ci ha permesso di fare uno step".

Si parla anche del motore 2025. "Il nostro motore non è esattamente uguale a quello utilizzato dagli altri piloti KTM, ma molto simile, ci sono piccole differenze. Non so se questo motore potrà essere utilizzato dagli altri durante la stagione. Il piano è che se va bene lo testeranno lunedì", ha aggiunto.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Rob Gray / Polarity Photo

Per Dani una vittoria di Acosta non è impossibile

Uno dei momenti salienti del fine settimana sarà vedere Dani, 38 anni, e Pedro Acosta, 19 anni, in pista insieme sulla stessa moto.

"Sono curioso, nei test di Sepang abbiamo cercato di trovare un momento per girare insieme, ma lui ha avuto un problema con la moto e non siamo riusciti. Non riuscivo a vederlo, mi ha seguito per un paio di giri ma poi quando stavo per seguirlo ha avuto il problema. Vediamo se riusciamo a incontrarci qui prima o poi. Spero che mi faccia un po' di strada (ride)".

Nessuno esclude che Acosta possa vincere questo fine settimana, persino Jorge Lorenzo ha fatto questa previsione. "Non saprei come rispondere a questa domanda, ma dalla progressione che stiamo vedendo sarebbe possibile, non è impossibile", ha detto.

Per quanto riguarda le differenze nella telemetria di Acosta, Dani non si è voluto sbilanciare: "Non ho guardato la sua telemetria, ma ho sentito che frena molto bene", ha detto.

L'ottima prestazione di Acosta contrasta con le difficoltà del leader della KTM Binder.

"Non credo che Brad stia faticando, credo che sia soddisfatto della moto, non conosco i dettagli del perché in alcune gare non abbia brillato, come in Portogallo che è caduto nella Sprint, o ad Austin che non è entrato in Q2. Non conosco i motivi, ma non importa. In alcuni momenti il circuito o le impostazioni della moto non sono adatte, e in questo senso Pedro sta dando una grande motivazione a tutti i piloti e credo che Brad qui andrà bene".