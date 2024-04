MotoGP | Ecco le wild card KTM: Pedrosa a Jerez, Pol Espargaro al Mugello

La KTM aumenterà il suo impegno in MotoGP nei prossimi Gran Premi della stagione 2024. La Casa di Mattighofen, infatti, ha annunciato che schiererà Dani Pedrosa e Pol Espargaro come wild card, rispettivamente in occasione del Gran Premio di Spagna a Jerez e del Gran Premio d'Italia al Mugello.

Il marchio austriaco ritiene che queste siano le due gare ideali per portare avanti lo sviluppo della RC16, sia per questa stagione che in vista di quella 2025. Bisogna ricordare che con il nuovo sistema di concessioni introdotto quest'anno, avrà a disposizione sei wild card, quindi ne potrà organizzare altre quattro oltre a queste già annunciate.

Pedrosa tornerà a correre quindi dove aveva entusiasmato 12 mesi fa. Nella gara di casa, a Jerez, infatti, aveva chiuso al sesto posto nella Sprint ed al settimo nella gara lunga. Aveva fatto meglio poi a Misano, dove era riuscito addirittura a piazzarsi quarto nella gara lunga, battagliando per il podio con il campione del mondo Pecco Bagnaia.

Il 38enne si è ritirato dall'impegno a tempo pieno nella moto GP al termine della stagione 2018, ma da allora ha fatto il collaudatore per la KTM, prendendo parte a tre Gran Premi. Il primo di questi era stato in Austria qualche anno, ma in quell'occasione non era riuscito a lasciare il segno.

"L'anno scorso mi sono divertito molto a Jerez e l'accoglienza dei tifosi è stata fantastica. Sappiamo tutti che Jerez è un posto speciale. Per noi sarà anche importante utilizzare alcuni riferimenti per i nostri test ed inserirli nuovamente nell'ambiente di gara. Questo è il motivo principale per gareggiare nel 2024", ha detto Dani.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Al Mugello toccherà invece ad Espargaro, che quest'anno ha iniziato a vestire i panni del collaudatore, dopo che un brutto infortunio a Portimao aveva condizionato parecchio il suo 2023 con la GasGas Tech3. Per lui quindi si tratterà della prima wild card in questo nuovo ruolo, che ha assunto rinunciando all'ultimo anno di contratto con la squadra di Hervé Poncharal per far spazio all'astro nascente Pedro Acosta.

"Sono davvero felice di correre di nuovo e soprattutto al Mugello, che è un posto molto speciale per salire su una moto MotoGP. Sarà bello tornare in griglia con i ragazzi. I test sono andati molto bene e sono molto motivato", ha detto "Polyccio".

"Dopo l'infortunio del 2023 sono tornato quello di un tempo. Non vedo l'ora di rientrare nella 'famiglia' della MotoGP e di dimostrare che il nostro lavoro di test è forte e veloce", ha aggiunto.