MotoGP | Martin “regala” a Ducati tesi per puntare tutto su Pecco

"Se qualcuno pensa che una fabbrica permetta a un pilota di un team satellite di vincere il titolo, non ha idea di dove si trovi", ha detto a chi scrive un ex pilota e ora team manager di una squadra ufficiale del Mondiale di MotoGP. Questo prima che Jorge Martín capisse che la Ducati gli preferiva Marc Márquez e prendesse la decisione di firmare per l'Aprilia. "Non gli permetteranno mai di portare il numero 1 in un'altra casa, soprattutto non italiana", dicono persone che frequentano il paddock da molti anni. Tuttavia, nonostante tutte queste argomentazioni, nessuno è mai riuscito a dire (e tanto meno a dimostrare) che la Ducati non abbia dato a Martin le stesse armi degli altri piloti ufficiali.

Da Ducati, da Pramac e dal pilota stesso, hanno sempre sostenuto, con responsabilità e promesse, che nulla sarebbe cambiato, Jorge avrebbe avuto il meglio fino all’ultima gara, proprio come Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Finora, Martin aveva dimostrato di essere un pilota molto solido, con alcuni errori, come la caduta nella Sprint a Misano o la scivolata a Jerez, quando è caduto mentre era in testa alla gara di domenica. Questi errori, tuttavia, non lo hanno allontanato dalla testa del campionato, pur essendo secondo in classifica alle spalle di Bagnaia, e non hanno indebolito la sua immagine di potenziale contendente al titolo.

Mancano undici (o forse dieci) gran premi, 370 punti o più. In condizioni normali, il distacco di 10 punti che ora paga dal campione in carica e nuovo leader non dovrebbe essere definitivo. Ma l'impressione sul modo in cui stanno accadendo le cose fa pensare che Martin, lungi dal consolidarsi, non riesca a gestire la pressione, sia quella di lottare per la corona, sia quella che Bagnaia ha esercitato nelle ultime quattro gare, tutte vinte da quest’ultimo.

Dalla caduta nella Sprint di Barcellona, Pecco ha ottenuto quattro vittorie consecutive la domenica, due il sabato (Mugello e Assen) e un secondo posto nella Sprint del Sachsenring. Ciò significa che degli ultimi 136 punti in palio, l'italiano ne ha conquistati 131, inseguendo Martin e togliendogli la leadership prima delle vacanze, un momento particolarmente delicato a livello psicologico.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In Ducati hanno già il loro campione

Pecco è italiano, è pilota ufficiale Ducati con un contratto fino al 2026, due volte campione del mondo negli ultimi due anni e leader dell'attuale campionato: perché a Bologna dovrebbero sostenere uno spagnolo, pilota di un team che ha un accordo con la Yamaha per il prossimo anno, e che se vince il Mondiale porta il numero 1 alla massima competizione (Gruppo Piaggio)? Potrebbe sembrare illogico, e forse non lo è. Ma in Ducati hanno capito che hanno il loro campione, che è Pecco, e l'impegno a sostenere Martin fino alla fine, un dovere che, al momento, non sembra mettere a rischio il successo della terza corona di Pecco.

Per la Ducati, allentare il sostegno a Martin potrebbe essere controproducente in termini di immagine del marchio, ma con l'errore di domenica, Jorge ha "regalato" la vittoria a Pecco e gli argomenti alla Ducati per far sì che la fabbrica rivolga tutti i suoi sforzi al tre volte campione del mondo. Tra l'altro, ha dimostrato di essere attualmente il pilota più in forma sulla griglia della MotoGP, se non il migliore in assoluto, e di essere pronto ad affrontare l'arrivo di Marc Márquez nel “suo giardino”.

Nessuno in Ducati gli darà un pezzo rotto o toglierà potenza alla moto di Martín, questo è ovvio, ma già tra i dirigenti bolognesi regna la convinzione di aver "azzeccato" la scelta tra lo spagnolo e Márquez, e che ora devono concentrarsi sui "loro piloti". Lo spagnolo sarà uno dei piloti satellite, in attesa della fine della stagione e del suo passaggio all'Aprilia.

Una caduta che "ha segnato un prima e un dopo"

Il portacolori Pramac ha ammesso che la caduta di domenica "segnerà un prima e un dopo". Probabilmente lo stava dicendo in altri termini, ma vale anche per l'affetto che riceverà dalla Ducati e, di riflesso, da Pramac nei suoi ultimi quattro mesi come partner della casa bolognese, dopo 20 anni di rapporto.

"È stato frustrante cadere dopo 27 giri in testa e fa male, sarà difficile da accettare ma devo rialzarmi, è un momento importante della mia carriera per capire perché mi sta succedendo questo, perché quest'anno sono caduto due volte quando ero in testa e in una situazione molto simile. C'è qualcosa che non so se sia mentale o a livello di guida, ma non ho altra scelta che rialzarmi e continuare a lottare, analizzare freddamente quello che è successo e concentrarmi per tornare al meglio", ha detto Jorge dopo la gara, ammettendo che potrebbe esserci un fattore "mentale" dovuto all'enorme pressione della lotta per il campionato.

"No, non credo sia (un problema) di motivazione o altro. Né due giri prima dell'incidente ero il re del paddock, né ora sono il peggiore, sono cose che possono succedere, ma devo vedere con freddezza di cosa si tratta, perché in questo momento non lo so e non potrei dirlo, ma sia la caduta di Jerez, sia quella del Mugello o questa sono state identiche: toccare il freno entrando nella curva destra. Non so cosa stia succedendo e a due giri dalla fine, quando avevo praticamente finito e praticamente sotto controllo", ha aggiunto.

Jorge Martin, Pramac Racing crash Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche se Bagnaia ha detto che il suo successo è stato quello di mettere pressione a Martín fino alla caduta, lo spagnolo non la vede allo stesso modo. "Stavo guidando bene e avevo il ritmo, avevo Pecco sotto controllo, avevo quel margine di 0.5 e sono riuscito a mantenerlo nell'ultimo giro. È chiaro che eravamo entrambi al limite, ma credo di aver guidato bene". Almeno fino alla caduta.

Pur ammettendo che "fa male, ovviamente", ha aggiunto che "non è la fine del mondo", cercando di tirarsi su il morale, anche se tutto questo arriva nel momento peggiore, insieme a tre settimane di pausa in cui la testa può girare.

"No, questo è il minimo, alla fine sono tre settimane per capire cosa è andato storto e vedere le opportunità, per capire dove migliorare. Preferirei che accadesse ora piuttosto che in Malesia ed è meglio avere questo tempo per capire perché", ha spiegato Martín, che dopo l'incidente, arrivando ai box, ha tirato un pugno che ha quasi fatto cadere la struttura.

"È molto frustrante. Ho avuto un brutto periodo nel camion e non è facile assimilare queste cose. Molte volte non si sa come affrontarle. Alla fine puoi tirare un pugno, cosa che ho fatto, puoi piangere, ma non serve a nulla. Alla fine devi lasciarlo andare, deve uscire. Bisogna accettarlo e guardare avanti e questo è quanto. Mi concentrerò molto sul miglioramento e sulla correzione di questi errori e tornerò dove devo essere. Vincerò di nuovo e tutto questo sarà un aneddoto", ha assicurato prima di concludere con una frase interessante: "È un'opportunità per continuare a lavorare e per vedere la realtà com'è davvero".