MotoGP | Acosta visita la fabbrica KTM per "vedere chi comanda"

Sabato pomeriggio, dopo la Sprint del Gran Premio di Germania, Motorsport.com ha chiesto a Pedro Acosta quali fossero i suoi piani per la pausa estiva della stagione MotoGP, che va da questo lunedì alla prima settimana di agosto, quando le gare riprenderanno con il Gran Premio di Gran Bretagna.

La risposta del "fenomeno" è stata sorprendente. "Lunedì (oggi, ndr) andrò in Austria per una settimana, o quello che serve. Andrò alla fabbrica (KTM) per vedere, conoscere e sapere", ha detto.

Domenica pomeriggio, lo spagnolo ha spiegato i suoi piani in modo più dettagliato e la verità è che per un ragazzo che ha appena compiuto 20 anni il 25 maggio stupiscono l'aplomb con cui spiega le sue preoccupazioni, quanto ha le cose chiare e, soprattutto, la capacità di non dire molto ma rendere tutto molto chiaro.

L'impressione è che Pedro si recherà in KTM per capire con chi deve parlare, "chi comanda" e per capire se la sua scommessa su questo costruttore è quella giusta o, a causa del contratto, non è nel posto giusto per inseguire i suoi sogni.

"Roma non è stata costruita in un giorno", è stata la risposta di Acosta quando gli è stato chiesto del divario tra Ducati e KTM, che invece di diminuire sembra aumentare, anche all'interno dello stesso weekend di gara le moto italiane migliorano dal venerdì alla domenica, mentre le moto austriache sembrano essere in un momento di stallo. Pedro si reca a Mattighofen proprio per avere un quadro della situazione.

"Esatto, ho un biglietto di sola andata ma non di ritorno. Vedremo per quanti giorni o settimane resterò lì", ha detto con la sua solita freddezza.

"È sempre meglio comunicare le cose faccia a faccia, anche se devo rimanere lì per una o due settimane. Ogni giorno ci sono nuove domande, diversi modi di vedere le cose e c'è sempre qualcosa da fare in una fabbrica. Anche per conoscere le persone, anche se sono con loro da molto tempo, il team della Moto3 è molto diverso, ci sono solo tre persone, in Moto2 eravamo su una Kalex, quindi non conosco tutte le persone che lavorano al progetto e penso che sia importante sapere chi posso usare in certi momenti e perché", ha spiegato Pedro, che sarà accompagnato dal suo responsabile tecnico, Paul Trevathan, e dal suo responsabile delle sospensioni, Miguel Olivenza.

Nel bel mezzo del GP di Germania, la KTM è stata colpita dalla notizia dell'addio del suo responsabile tecnologico, l'italiano Fabiano Sterlacchini, ex braccio destro di Gigi Dall'Igna alla Ducati, che dopo tre anni di organizzazione del reparto corse non ha rinnovato il suo contratto per il 2025 e i capi della KTM hanno preferito che lasciasse il suo incarico a partire da questo fine settimana.

"Non so cosa sia successo", dice Acosta. "Vedendo quello che è successo questo fine settimana al Sachsenring, sarebbe successa la stessa cosa con Fabiano o senza di lui. La conclusione a cui sono giunto è che è un po' strana la gestione delle gare in KTM, perché Fabiano non è venuto a tutti i Gran Premi, e l'ho visto solo in tre di quelli a cui ho partecipato", ha detto lo spagnolo.

"Uno dei motivi per cui volevo andare in Austria era quello di sedermi con lui (Sterlacchini) e farmi spiegare molte cose che, magari per un altro pilota, possono essere molto naturali o normali perché è qui da molto tempo e ha visto molte cose, ma io non le capisco e non trovo nessuno che sappia spiegarmele. Una delle motivazioni principali per cui andrò in Austria era quella di sedermi con lui e parlare di queste cose". Cosa che per ovvi motivi non sarà più possibile.

"Insisto: Roma non è stata costruita in un giorno, non so se avremo una torre come quella di Pisa, ma cercheremo di farla dritta", ha scherzato.

Non bisogna essere un genio per capire che Acosta vuole sapere se KTM sta spingendo nella stessa direzione. Il fenomeno ha idee e obiettivi chiari, che non sono altro che quello di diventare, prima o poi, campione della MotoGP, e deve capire se è nel posto giusto per raggiungerlo o se può "organizzare" ciò che è in suo potere in modo che tutti remino nella stessa direzione.

"La prima cosa che farò quando arriverò sarà conoscere la gente e vedere cosa succede, come funziona tutto e cosa fanno tutti. Quando andrò a dormire e capirò tutti i ruoli e chi comanda in un posto e chi comanda nell'altro, chi è il capo del telaio e chi è il capo dall'altra parte, perché si fanno le cose? Perché adesso è molto facile criticare, chiedere o pretendere cose che io, per il momento, non so come vanno. Preferisco prima scoprire come vanno le cose e perché le cose non si fanno o perché si fanno, o chi dà il potere a uno o lo toglie all'altro, per sapere da che parte andare", ha chiarito il due volte campione del mondo, che si reca nella propria fabbrica affinché chi lo conosce come pilota, conosca anche la dimensione umana.

"Sapevo fin dall'inizio (prima di passare in MotoGP) che volevo essere qui, e voglio esserlo ancora. Nessuno mi ha messo nella tana del leone, ora sta a me uscirne", ha detto il pilota della GasGas Tech3, che attualmente è sesto in classifica generale, primo delle KTM, con 110 punti.