Dovizioso: "So esattamente cosa voglio nel mio futuro"

Brno deve essere la pista della svolta per Andrea Dovizioso. Jerez è stata avara di soddisfazioni e, anche con un Marc Marquez a quota zero ed assente, la classifica recita già -24 nei confronti del leader Fabio Quartararo.

Il saliscendi ceco però è congeniale al forlivese ed alla Desmosedici GP: hanno vinto nel 2018 e si sono piazzati secondi nel 2019, proprio alle spalle del campione del mondo della Honda. Ma una gara su una pista amica può essere anche utile per capire la nuova gomma posteriore della Michelin e trovare la strada da seguire a livello di setting. O almeno questo è quello che spera il ducatista.

"Non posso essere troppo felice di come siamo andati a Jerez, ma la nostra posizione in campionato non è neanche tremenda. Sono felice di essere a Brno, perché credo possa essere una buona pista per noi. Però sarà estremamente importante sistemare quelle che sono le mie debolezze. Abbiamo lavorato moltissimo durante questa settimana per cercare di essere pronti per il weekend" ha detto Dovizioso durante la conferenza stampa del giovedì del Gran Premio di Repubblica Ceca.

"Vedremo nelle libere, perché a quel punto potremmo decidere di apportare delle modifiche. Vedremo anche le condizioni del tracciato, perché qui è sempre molto difficile in termini di grip. Abbiamo anche le gomme nuove, quindi tutto funzionerà diversamente. Credo che saranno forti anche le Yamaha, ma mi interessa vedere se lo saranno come a Jerez. Dico solo che sono felice di essere qui a Brno, perché questa pista ci può aiutare a trovare il giusto pacchetto" ha aggiunto.

Inevitabilmente, si parla tanto anche dell'assenza di Marquez, che può creare una grande opportunità per tutti. Il vice-campione del mondo, però, sembra aver già individuato un altro ostacolo temibile nelle Yamaha e quindi sembra concentrato a battere le M1.

"Chiaramente, c'è un'occasione per tutti. Marc ha vinto tantissimo e in questo momento non c'è, poi potrebbe mancare per una serie di gare. Però ogni anno fa storia a sé. Le prime due gare ci hanno detto che i piloti della Yamaha sono stati i più veloci, però le temperature erano altissime, quindi le condizioni atipiche. La stagione è lunga, ci saranno tracciati e temperature diverse. Vedremo".

Con Brno e due gare al Red Bull Ring, inizia un trittico particolarmente importante e non solo per il 2020, visto che Dovizioso non ha ancora un contratto per la prossima stagione. Andrea però ha ribadito che è fondamentale guardare ai risultati, perché la firma poi ne sarebbe conseguenza.

"Sì, certo, è importantissimo per tutto. Le prossime tre gare lo saranno per il campionato, perché sulla carta sono delle buone piste per noi, o almeno lo spero. I risultati poi hanno sempre un effetto sul futuro. Non so del mio futuro in questo momento, ma so esattamente cosa voglio. Per adesso però mi concentro sulle gare, perché vogliamo ottenere risultati migliori" ha concluso.

