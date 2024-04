Incidente Dovizioso: la TAC è negativa, ma la clavicola è fratturata

AGGIORNAMENTO delle 16:57

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Andrea Dovizioso. Secondo quanto appreso, il forlivese è cosciente la TAC effettuata all'ospedale Careggi di Firenze ha dato esito negativo. Gli è stata diagnosticata però la frattura della clavicola destra e si attende l'esito degli approfondimenti effettuati sui polsi e su una costola.

NOTIZIA delle 14:51

Attimi di paura per Andrea Dovizioso. Il tre volte vice-campione del mondo della MotoGP è stato infatti ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente avvenuto mentre si allenava in sella ad una moto da cross avvenuto sulla pista di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

Stando alle prime informazioni diffuse, il forlivese non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato elitrasportato presso l'ospedale Careggi di Firenze in codice tre (urgenza differibile: condizione stabile con sofferenza, che solitamente richiede approfondimenti diagnostici e visite complesse), in quanto nell'incidente, avvenuto intorno alle ore 11, ha riportato un trauma cranico.

Da sempre grande appassionato di Motocross, Dovizioso ha praticato questa discipina durante tutta la sua carriera nel Motomondiale come allenamento. Da quando ha deciso di chiudere la sua carriera in MotoGP, dopo la gara di Misano del 2022, però, è diventata la sua principale attività.

Oltre a partecipare al Campionato Italiano, ha recentemente preso in gestione con un accordo ventennale la pista di Faenza, che oggi porta proprio in suo onore il nome di "04 Park" dopo essere stata rinnovata completamente.