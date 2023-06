MotoGP | Dovizioso: "Ducati non ha bisogno di Marc Marquez"

Le attuali difficoltà della Honda hanno fatto nascere l'idea di una partenza di Marc Marquez, che è sotto contratto con il costruttore fino alla fine della stagione 2024. Jorge Lorenzo ha lanciato le prime speculazioni, immaginando un passaggio del suo ex compagno di squadra alla Ducati, anche se attraverso uno dei suoi team satellite.

Prima del Gran Premio d'Italia, Márquez ha confidato che l'unico marchio per cui ha corso in MotoGP rimane il suo "piano A"... ma che la sua priorità sarà trovare una moto ad alte prestazioni per il suo prossimo contratto. Dopo il poker della Ducati al Mugello, è abbastanza facile identificare la moto più veloce della MotoGP al momento, ma il clan italiano ha voluto calmare le aspettative nelle ultime settimane.

L'amministratore delegato della Ducati, Claudio Domenicali, ritiene che l'ingaggio di Marc Marquez "non sia la cosa giusta", mentre Gigi Dall'Igna, responsabile del reparto corse, ritiene difficile immaginare che lo spagnolo si separi dalla Honda. Dall'Igna ha anche detto di essere "molto contento" degli attuali piloti delle sue moto, che sono in testa al campionato.

Andrea Dovizioso ritiene che il costruttore con cui ha si confrontato con Marc Marquez alla fine degli anni 2010 semplicemente non abbia posto per lui, e non crede in un suo possibile approdo a Borgo Panigale.

Andrea Dovizioso Photo by: MotoGP

"È impossibile perché la Ducati non ha bisogno di Marc in questo momento", ha dichiarato il forlivese, che è appena stato introdotto come MotoGP Legend, al sito ufficiale del campionato, suggerendo invece che il suo ex rivale dovrebbe guardare alla concorrenza: "Penso che l'unica soluzione sia quella di unirsi ad un altro marchio".

Il consiglio di Dovizioso si basa sul fatto che non crede che Honda e Yamaha saranno in grado di superare le loro attuali difficoltà nel breve termine. Avendo lasciato la Ducati alla fine del 2020 e poi trascorso un anno sulla M1, dall'estate del 2021 all'estate del 2022, ha notato l'attuale ritardo delle case giapponesi rispetto a quella di Borgo Panigale, che secondo lui è troppo strutturale per essere colmato in tempi brevi.

"Al momento, è difficile vedere Marc lottare per il campionato con la Honda, come Fabio (Quartararo) con la Yamaha. Marc non ha la moto per farlo. Secondo me, al momento le moto giapponesi non sono più buone come un tempo, per diversi motivi. Funzionano in modo diverso e devono cambiare molte cose all'interno delle loro strutture per raggiungere davvero il livello dei costruttori europei. Ci vorranno diversi anni per correggere questo aspetto".