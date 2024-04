MotoGP | Martin sposta la pressione: "Bagnaia resta il favorito"

Il record del 100% di piazzamenti a podio di Jorge Martin nel 2024 si è interrotto domenica scorsa al Gran Premio delle Americhe, quando è stato superato per il terzo posto dall'altra Ducati di Enea Bastianini al penultimo giro.

Sebbene il vantaggio del pilota del Prima Pramac Racing si sia ridotto, detiene ancora un margine di 21 punti proprio su Bastianini in vista del Gran Premio di Spagna della prossima settimana.

Il due volte campione del mondo in carica Pecco Bagnaia ha vinto il GP del Qatar, ma ha mancato il podio nella Sprint in Portogallo a causa commesso di un errore quando era in testa, prima che un contatto con Marc Marquez lo estromettesse da quel GP.

Ad Austin, Bagnaia ha faticato, ottenendo il sesto posto nella Sprint. Poi ha lottato contro i problemi di chattering nel corso del GP, centrando solo il quinto posto e vedendo così salire il distacco da Martin a 30 punti.

Nonostante questo, Martin ritiene che Bagnaia sia ancora il favorito per il campionato di quest'anno, ma crede che la lotta sia molto più aperta rispetto al 2023.

"Non so, credo che ci siano molti piloti che possono lottare per il campionato", ha detto. "Penso che Pecco sia ancora il favorito perché ha vinto la scorsa stagione ed è il numero 1".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quindi, ora dobbiamo solo essere... Voglio dire, i rivali sono forti. C'è Marc, c'è anche Pedro (Acosta), che è davvero, davvero bravo e costante. Non si sa mai. Enea è stato fortissimo per tutto il weekend. L'importante è che siamo veloci ovunque e dobbiamo concentrarci su questo".

Pur avendo un'ottima posizione in campionato dopo i primi appuntamenti, il madrileno ha ribadito di non voler guardare alla classifica per il momento.

"Sicuramente non ci guardo in questo momento", ha detto a proposito della sua posizione in classifica. "Non mi piace pensare a questo, ma i punti che stiamo facendo sono per questo motivo. Sono contento che ne abbiamo già fatti 80, sono molti".

"Penso che dobbiamo essere contenti e mantenere questa linea, o questa modalità, perché stiamo lavorando abbastanza bene e ci stiamo concentrando su noi stessi e sul miglioramento dei risultati della scorsa stagione".

"Questa è una pista su cui ho faticato in passato e questo fine settimana abbiamo ottenuto un bel po' di punti, e di sicuro è meglio essere in testa che decimi", ha concluso "Martinator".