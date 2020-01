Bezzecchi: "Ho della rabbia interiore da sfogare"

La voglia di rivalsa è tanta in Marco Bezzecchi. Dopo aver lottato per il Mondiale in Moto3 nel 2018, lo scorso anno ha fatto il salto verso la Moto2 e sembrava con tutte le condizioni per rendere al meglio: con un team d'esperienza come il Tech 3 di Hervé Poncharal, ma soprattutto con materiale factory concesso direttamente dalla KTM.

La sua sfortuna è stata quella però di ritrovarsi in realtà in una squadra che aveva appena cambiato moto, lasciando dopo tanti anni la propria Mistral, ma anche in un'annata in cui la Casa austriaca ha probabilmente sfornato la sua moto più difficile, sulla quale ha faticato anche un pilota esperto come Brad Binder.

Una situazione che gli ha impedito di rendere al meglio, ma che comunque non gli ha precluso una seconda chance. E che seconda chance, visto che si è guadagnato un posto in uno dei team più ambiti della griglia, lo Sky Racing Team VR46, favorito anche dal fatto che chi lo vede ogni giorno alla VR46 Riders Academy crede ancora molto nel suo talento. Un talento che "Bez" sembra avere tutte le intenzioni di dimostrare nel 2020.

Dopo le difficoltà dell'anno scorso, questa occasione è stata anche una sorta di liberazione?

"Liberazione è un po' brutto dirlo, perché comunque anche il team Tech 3 ha lavorato duro, cercando sempre di darmi la moto e le possibilità migliori per lottare al vertice. Purtroppo abbiamo fatto fatica, ma nonostante questo è venuta fuori questa splendida opportunità. Non potrei essere più contento e spero di fare un buon lavoro".

Comunque ci sarà un po' di voglia di rivalsa all'inizio di questa stagione?

"Sì, ho un po' di rabbia interiore da sfogare, perché purtroppo quando vai forte ti cercano tutti e quando vai piano non ti caga nessuno. Ed è un cosa che avevo già detto anche nel 2017. Sicuramente qui ho trovato una bella serenità con i ragazzi. Con Luca come compagno di squadra mi trovo benissimo, ma vale lo stesso con tutti nel team, quindi ci tengo a fare bene".

Le prime sensazioni in sella quali sono state? Hai visto delle differenze sostanziali rispetto alla moto dell'anno scorso?

"La moto è molto diversa. Ha degli aspetti positivi importanti, ma c'è anche qualcosina che si può migliorare, sui quali la KTM magari era un pochino meglio, ma sono cose sottili. Con la Kalex mi sono trovato subito bene e l'adattamento è stato un pochino più semplice, perché è una moto un po' più amichevole. Però per andare forte c'è ancora parecchio da limare".

Magari è anche una moto più adatta al tuo stile di guida rispetto alla KTM?

"All'inizio ho fatto un po' fatica, perché mi ero abituato tanto a guidare la KTM. Poi però sono riuscito a fare due o tre curve in un certo modo per capire un po' meglio la moto. Alla fine, più guidi e più capisci, quindi già alla fine del test stavo andando abbastanza forte".

Qual è il tuo obiettivo per questa stagione?

"L'obiettivo per il momento me lo tengo per me (ride)".

Il rapporto con il tuo nuovo compagno di squadra Luca Marini com'è?

"E' molto buono. Io mi ritengo un ragazzo molto preciso, ma anche Luca devo dire che lo è molto. Quindi è bello confrontarsi, perché nel dettaglio cerca sempre di dare delle risposte precise. Per questo mi trovo molto bene con lui, ma poi credo che possiamo andare molto forte entrambi e cercare di far crescere tutta la squadra".

Come è nato questo nuovo look con i capelli lunghi?

"Stanno spopolando (ride). Io volevo soltanto tenere i capelli così perché mi piacciono".

Scorrimento Lista Moto di Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 1 / 9 Foto di: SKY Racing Team VR46 Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 2 / 9 Foto di: SKY Racing Team VR46 Casco di Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 3 / 9 Foto di: SKY Racing Team VR46 Casco di Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 4 / 9 Foto di: SKY Racing Team VR46 Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 5 / 9 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, Pablo Nieto, Sky Racing Team VR46 6 / 9 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 7 / 9 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Luca Marini, Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 8 / 9 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marin, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Andrea Migno, Sky Racing Team VR46 9 / 9 Foto di: SKY Racing Team VR46

Video correlati