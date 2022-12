IMSA | Cetilar sorride con la Ferrari 296: "Ora i confronti"

Carica lettore audio

La settimana scorsa la Cetilar Racing ha provato per la prima volta la sua nuovissima Ferrari 296 GT3 con la quale affronterà la sua seconda stagione nell'IMSA SportsCar Championship.

Messa in archivio la prima avventura a Stelle e Striscie per la compagine di Roberto Lacorte, ora si volta pagina e dopo un paio di anni con la 488 adesso arriva la neonata vettura del Cavallino Rampante.

Sul tracciato di Homestead, vicino a Miami, gli uomini di Cetilar supportati dal team AF Corse hanno percorso i primi km con la 296, già in livrea blu e con il solito #47 sulla fiancata, per prendere confidenza con l'auto che verrà schierata per la prima volta alla 24h di Daytona di fine gennaio.

Tra un mese ci saranno i test Roar Before the 24 e la settimana seguente il via della gara con Lacorte, Giorgio Sernagiotto ed Alessandro Balzan che condivideranno il volante (assieme ad un quarto pilota ancora da ufficializzare) per dare l'assalto alla Classe GTD.

“Possiamo solo dire che scendere in pista per la prima volta con questa nuova, magnifica creatura Ferrari, è stato emozionante ed entusiasmante”, ha dichiarato Lacorte.

“Sono stati due giorni molto produttivi, siamo soddisfatti. E non vediamo l’ora di confrontarci con le altre macchine a Daytona, in una classe che mai come quest’anno sarà competitiva”.