IMSA | 12h Sebring: altra Pole-Cadillac con Derani, bene Ferrari

Pipo Derani e la Cadillac centrano la seconda Pole Position di fila per la stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship andando a svettare al termine delle Qualifiche valide per definire la griglia di partenza della 12h di Sebring.

Oltre alla grande prova del brasiliano tra le LMDh di Classe GTP, in Classe LMP2 arriva la zampata da parte di PJ Hyett con la Oreca dalla livrea del draghetto 'Spike', mentre tra le GTD PRO e GTD si impongono Lexus e Ferrari, ma andiamo con ordine nel racconto.

GTP: Derani perfetto, gran botto di Jaminet

Derani ha messo in riga tutti con il suo 1'48"152 al volante della Cadillac #31 di Action Express Racing, ma i 15' di sessione in realtà sono stati molto più brevi perché dopo circa cinque giri di lancette si è verificato un incidente in curva 1.

Mathieu Jaminet è arrivato leggermente largo sbandando sulle sconnessioni del fondo e mettendo la posteriore destra sulla terra ha perso il controllo della sua Porsche #6.

La 963 del Team Penske si è intraversata schizzando poi verso le barriere di destra in effetto pendolo, andandole a colpire piuttosto violentemente rovinando la parte anteriore. Jaminet è uscito fortunatamente illeso, ma la botta ha richiesto una sospensione per rimuovere la vettura e quando la sessione è ripartita sul cronometro mancavano circa 3'.

Derani è stato pefetto andando a precedere per 0"147 la V-Series.R #01 del suo compagno di marchio Sébastien Bourdais (Chip Ganassi Racing), con Louis Delétraz che si è dovuto accontentare del terzo posto al volante della Acura #40 di Wayne Taylor Racing with Andretti.

Fra l'altro lo svizzero risulta pure il migliore delle ARX-06 LMDh dato che la #10 del suo compagno di squadra Ricky Taylor si è vista cancellare tutti i tempi in seguito ad un intervento sulla pressione gomme effettuata dai meccanici durante la bandiera rossa, quando al massimo è consentito cambiare pneumatici senza ulteriori interventi sulle vetture.

#31 Action Express Racing Cadillac V-Series.R: Pipo Derani Foto di: Michael L. Levitt / Motorsport Images

In seconda fila c'è anche la BMW #24 del Team RLL affidata a Philipp Eng, mentre in casa Porsche-Penske ci si deve accontentare del quinto posto ottenuto da Felipe Nasr con la 963 #7, seguito dalle private #85 di Phil Hanson (JDC-Miller Motorsports) e #5 di Julien Andlauer (Proton Competition), di poco sopra al secondo.

Ottavo tempo in categoria per la debuttante Lamborghini SC63 nelle mani di Matteo Cairoli, che ha fatto il possibile per cercare di concludere con un buon piazzamento, ma anche il traffico ha rallentato un po' il portacolori di Iron Lynx.

Lo stesso problema l'ha avuto anche Connor De Phillippi con la BMW #25 del Team RLL, che completa la classifica di categoria al nono posto con alle spalle solamente la Porsche di Jaminet andata KO e la Acura #10 penalizzata.

#99 AO Racing ORECA LMP2-Gibson: PJ Hyett Foto di: Michael L. Levitt / Motorsport Images

LMP2: 'Spike' vola cavalcato da Hyett

Il draghetto 'Spike' si toglie la prima soddisfazione dell'anno in Classe LMP2 grazie alla grande prova di PJ Hyett.

Anche qui la sessione è stata interrotta anzitempo da una bandiera rossa per lo stop anticipato di Dennis Andersen con la Oreca #20 di MDK by High Class Racing nell'ultimo minuto, ma Hyett in quel momento era già riuscito ad ottenere il primato.

Il portacolori di AO Racing con il suo 1'52"142 ha messo in riga le Oreca di United Autosports USA guidate da Dan Goldburg (#22) e Ben Keating (#2), mentre Nikc Boulle chiude quarto sulla #52 di Inter Europol by PR1 Mathiasen.

Top5 per la Riley #74 nelle mani di Gar Robinson ad oltre un secondo dalla vetta, lo segue George Kurtz con la #04 di APR. Steven Thomas termina settimo al volante della TDS Racing #11, in Top10 ci sono anche Louis Pérez Companc (#88 AF Corse), Henrik Hedman (#81 Dragon Speed) e Dwight Merriman (#18 Era Motorsport).

Andersen partirà 11° con alle spalle John Farano sulla #8 di Tower e la Ligier #33 di Sean Creech Motorsport affidata a Lance Willsey.

#14 VasserSullivan Lexus RC F GT3: Jack Hawksworth, Ben Barnicoat, Kyle Kirkwood Foto di: Michael L. Levitt / Motorsport Images

GTD PRO: Lexus sugli scudi

Un ottimo Jack Hawksworth va a mettere le mani sulla Pole in Classe GTD PRO in un'altra sessione combattutissima dove la scelta dei piloti da parte delle squadre ha visto anche le vetture GTD issarsi nelle posizioni di vertice come tempi.

Il ragazzo di Vasser Sullivan Racing ha ottenuto un bell'1'58"714 con la Lexus #14 che gli ha permesso di chiudere davanti alla Aston Martin #23 di Heart of Racing nelle mani di Mario Farnbacher per quasi mezzo secondo.

Il terzo posto della categoria se lo prende Sébastien Priaulx con la Porsche 'Rexy' #77 di AO Racing battendo la Corvette #3 di Alexander Sims e la Lamborghini #19 di Franck Perera (Iron Lynx).

Sesto tempo per Davide Rigon sulla Ferrari #62 di Risi Competizione, per un soffio davanti alla BMW #1 di Madison Snow (Paul Miller Racing), che a sua volta precede la Corvette #4 di Tommy Milner.

Nona piazza con distacco più ampio per la McLaren #9 di Oliver Jarvis (Pfaff Motorsports), soffrono le nuove Ford Mustang che non vanno oltre il decimo ed undicesimo posto della categoria con Mike Rockenfeller (#64) e Joey Hand (#65).

Fanalino di coda con un distacco di 6"4 dal primato c'è Claudio Schiavoni con la Lamborghini #60 di Iron Lynx.

#47 CETILAR Racing Ferrari 296 GT3: Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Antonio Fuoco Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD: gioia Ferrari, beffa Mercedes

In Classe GTD era stato Philip Ellis a volare davanti a tutti in 1'58"778 risultando anche il migliore dopo Hawksworth, ma un sensore considerato non a norma scovato nelle verifiche tecniche del post-sessione ha fatto perdere il primato alla Mercedes #57 di Winward Racing.

E così a festeggiare è Antonio Fuoco al volante della Ferrari #47 della Cetilar Racing condivisa con Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto, che ha la meglio della Lexus #12 di Parker Thompson (Vasser Sullivan).

In seconda fila scatteranno la Mercedes #32 di Mikael Grenier (Korthoff/Preston Motorsports) e la Lamborghini #78 dell'ottimo Loris Spinelli (Forte Racing).

Top5 per Scott Andrews sulla Mercedes #80 di Lone Star Racing, che si tiene alle spalle le Ferrari di Alessio Rovera (#023 Triarsi Competizione) e Simon Mann (#21 AF Corse).

La McLaren #70 di Inception Racing guidata da Brendan Iribe, la BMW #96 di Turner Motorsport con sopra Patrick Gallagher e la Lamborghini #45 di Kyle Marcelli (WTR Andretti) completano la Top10.

Nel post-Qualifiche sono state retrocesse in fondo al gruppo per infrazioni tecniche tutte le Corvette e anche la Ferrari #023, pare per aver scelto Scardina al posto di Rovera per il via.

La partenza della 12h di Sebring è prevista alle ore 14;40 italiane e la gara sarà disponibile su IMSA.TV e sul canale YouTube della serie.