BMW e il duro sviluppo LMDh: "Come tirare un sasso in salita"

Parlando dopo la due giorni di test collettivi di questo mese per tutti i concorrenti GTP dell'IMSA SportsCar Championship a Daytona, Leschiutta ha detto che il programma seguito dal Team RLL è stato estremamente impegnativo a causa dei tempi ristretti.

Dopo un tentativo di test di 24 ore a Sebring interrotto per problemi al cambio legati al motore elettrico del nuovo sistema ibrido comune, si è verificato pure un guasto al motore della test car.

Il team ha terminato l'assemblaggio del secondo telaio solo durante il primo giorno del test di Daytona, il che gli ha permesso di far girare due vetture durante il secondo, seguito da due giorni di prove programmate al COTA la scorsa settimana.

"Su una scala da uno a 10, la ripidità è di circa 12 o 13", ha detto Leschiutta. "A volte mi sento come se stessimo facendo rotolare un sasso su per una collina; ti torna indietro!

"Abbiamo affrontato alcune sfide importanti, soprattutto a causa dei tempi. Siamo passati da zero ad arrivare alla prima gara, che ovviamente è una 24 ore, in soli 18 mesi. Questo ha posto molte sfide ai nostri team e ai nostri partner, il che ha comportato molto lavoro.

"Abbiamo messo insieme tutti, compresi i team GT e di Formula E, per contribuire a questo programma che ora è la priorità per BMW M Motorsport".

Sei dei piloti BMW si sono seduti al volante a Daytona e le auto hanno dimostrato una maggiore affidabilità in vista della corsa del mese prossimo.

"Per noi la sfida più grande sarà finire la gara, questo è l'obiettivo numero uno. Prima di pensare di vincere una gara, bisogna arrivare alla fine".

"Abbiamo avuto molti problemi, il che è normale, ma ciò che non è normale è il poco tempo a disposizione tra la prima uscita dell'auto a luglio e la nostra prima gara, che sarà a fine gennaio. Si sono verificati molti imprevisti a cui bisognava reagire".

"Spero che finendo Daytona riusciremo anche a fare un buon risultato".

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac LMDh Photo by: Charles Bradley

La Cadillac è stato un altro marchio che ha montato una nuova vettura nel primo giorno di test a Daytona, ma alla fine aveva tre telai in pista, divisi tra i team Chip Ganassi Racing e Action Express Racing.

"Abbiamo ancora una montagna da scalare, e Maurizio ha ragione quando dice che sembra di lanciare un sasso in salita - ha detto Laura Wontrop Klauser, responsabile di GM - La gestione dei ricambi è stata una lotta, per ottenere una qualità sufficiente a garantire ciò di cui abbiamo bisogno, soprattutto con la presenza di tre vetture, in termini di ricambi".

"In parte credo che riusciremo a farcela, in parte dovremo correre dei rischi, perché non avremo a disposizione tanti ricambi".

"Il solo fatto di lavorare con la catena di approvvigionamento, e di avere anche il Natale in mezzo, rende tutto più difficile. È sempre una sfida in questo periodo dell'anno, ma abbiamo un team al completo e ci stiamo lavorando".