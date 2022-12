Cadillac: la sfida LMDh tra dati, software e carenza di ricambi

Carica lettore audio

Il marchio americano avrà tre vetturein azione in Classe GTP alla 24 Ore di Daytona, due gestite da Chip Ganassi Racing, l'altra dalla Action Express Racing.

"L'enorme quantità di dati e la complessità del software per far funzionare questa vettura è scoraggiante. Non abbiamo mai abbastanza ingegneri al lavoro su questi aspetti al momento", ha detto la Klauser dopo i test collettivi effettuati a Daytona.

"Sulla vettura è connesso tutto: cose di cui in passato, con le DPi o altri programmi, non abbiamo mai dovuto preoccuparci di seguire. Ora, se una cosa è leggermente sbagliata, la macchina non può correre, girare, frenare o qualsiasi altra cosa debba fare".

"L'importanza di assicurarsi che tutte le calibrazioni siano corrette e in modo sicuro è enorme. Lavorare su tutto questo è stata probabilmente la montagna più grande da scalare una volta che abbiamo avuto tutti i pezzi sulla macchina da testare".

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Come per tutti i Costruttori, anche l'accumulo di un numero sufficiente di pezzi di ricambio si è rivelato difficile e lascia Cadillac in apprensione per i problemi che potrebbero verificarsi durante i test Roar Before the 24 a Daytona, che si tiene una settimana prima dell'effettiva gara di apertura della stagione.

"La gestione dei ricambi è stata una lotta per ottenere un numero sufficiente di pezzi e per assicurarsi che la qualità sia quella necessaria".

"Soprattutto con tre vetture, vogliamo essere sicuri di avere tutto per cominciare. Dio non voglia che succeda qualcosa al Roar, altrimenti ci servirebbero i ricambi dei ricambi. Alcune di queste componenti probabilmente le avremo appena prima di cominciare, mentre altre potrebbero non essere disponibili".

"In realtà, si tratta solo di avere un numero sufficiente di pezzi per far funzionare le auto con successo e di lavorare con la catena di approvvigionamento. Naturalmente anche il Natale rende le cose un po' complicate. Cercare di ottenere le cose in questo periodo dell'anno è una sfida, ma abbiamo un team al completo che si occupa di questo problema".

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Esprimendosi sulla natura di questa sfida, la Klauser ha aggiunto: "È stato incredibile quello che abbiamo fatto in un breve periodo di tempo, con tutti i fattori economici del mondo che hanno influenzato il modo in cui tutti gestiscono le loro attività al giorno d'oggi. La carenza di manodopera e la catena di approvvigionamento, sono fattori reali e hanno un impatto su di noi ogni giorno".

"Abbiamo inserito nel nostro programma alcuni giovani incredibili che ci stanno lasciando a bocca aperta per le loro capacità nel risolvere i problemi che gli segnaliamo. Hanno la libertà e la possibilità di fare ciò che pensano sia giusto ed è stato fantastico. Sono davvero il nostro futuro".

"Siamo riusciti a mettere insieme persone con più di 20 anni di esperienza nelle corse con persone nuove che hanno più esperienza in questo nuovo software e in tutto ciò che stiamo portando a bordo. Si può vedere come i maturi e i giovani lavorino insieme e come imparino l'uno dall'altro".