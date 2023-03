Hardwick sbotta: "In IMSA BoP e show vergognosi, meglio il WEC"

Carica lettore audio

Le ultime versioni delle 911 erano molto più lente di diverse rivali sia in GTD PRO che in GTD alla 24 Ore di Daytona di quest'anno. Hardwick, che corre per Wright Motorsports, ha visto il compagno di squadra Jan Heylen - con cui ha vinto in Florida lo scorso anno - qualificarsi come il più veloce tra i piloti Porsche, ma con un ritardo di 2"849 rispetto alla Mercedes-AMG GT3 della Winward Racing condotta da Philip Ellis, leader della categoria.

Alla fine della gara, la Porsche migliore è stata quella di Pfaff Motorsports, al decimo posto tra le GT3, con un giro in meno rispetto all'Aston Martin Vantage di Heart of Racing (vincitrice della GTD) e alla Mercedes di WeatherTech Racing (vincitrice della GTD PRO).

Oggi Hardwick ha annunciato: "Sono entusiasta di entrare a far parte della griglia del WEC con una Porsche RSR-19 di Proton Competition. Ho preso questo impegno per preparare al meglio la mia partecipazione alla 24 Ore di Le Mans del 2023".

"Le gare del WEC mi consentiranno di avere più tempo a disposizione con la RSR e anche più tempo in pista con le altre auto e i piloti con cui gareggerò a Le Mans. Per il momento, mi sono impegnato a disputare i primi tre appuntamenti, quindi Sebring, Portimão e Spa. Questi tre eventi, più i primi due dell'ELMS, mi consentiranno di correre cinque gare in totale con la RSR di Proton prima di Le Mans".

"Sto invece ripensando i piani e non farò l'intera stagione GTD con la nostra Porsche di Wright Motorsports. Ho intenzione di correre solo i restanti appuntamenti dell'IMSA Endurance Cup".

"La decisione è stata dettata da molteplici fattori, a cominciare da ciò che è accaduto di recente a Daytona. Sono estremamente deluso da quanto è successo in Classe GTD. Si è puntato molto il dito su chi fosse la colpa del fatto che un marchio si trovasse in uno svantaggio prestazionale così ampio rispetto al resto della categoria. Personalmente, non mi interessa sapere di chi sia la colpa. Sono convinto che sia necessario apportare alcune modifiche".

"Quello che è successo durante la gara è stata una triste dimostrazione di quanto sia imperfetto l'attuale sistema BoP dell'IMSA. Lo spettacolo che abbiamo presentato in pista a Daytona è stato una vergogna per i nostri fan, i nostri produttori, i nostri sponsor, i nostri team e i nostri piloti. La verità è che l'attuale processo di BoP ci ha deluso. Tutti noi".

"Questo sport è speciale perché storicamente è una competizione tra persone e ha sempre premiato coloro che riescono a ottenere le massime prestazioni dalle loro auto. Purtroppo l'attuale processo di BoP dei vertici IMSA continua ad essere difeso da loro e stanno danneggiando gravemente il vero spirito di competizione all'interno del nostro sport".

"Quello che è successo a Daytona non dovrebbe mai più accadere ed è mia speranza che i costruttori e i funzionari dell'IMSA lavorino insieme per apportare alcuni cambiamenti necessari, perché il nostro sport lo merita. Lo meritano le persone e gli sponsor che portano avanti tutto ciò. E soprattutto lo meritano i nostri fan".

"Spero che l'IMSA cambi qualcosa, nel frattempo, non vedo l'ora di gareggiare nel WEC, nell'ELMS e anche nel centenario della 24 Ore di Le Mans!".