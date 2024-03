WEC | Cadillac squalificata dal Qatar per bandella irregolare

La Cadillac è stata squalificata dalla 1812 Km del Qatar a quasi un mese dalla conclusione del primo evento del FIA World Endurance Championship.

Dopo le verifiche tecniche effettuate in Qatar, la V-Series.R #2 che Earl Bamber, Alex Lynn e Sébastien Bourdais avevano condotto in rimonta fino al quarto posto è stata trovata non conforme ai regolamenti tecnici riguardo le vetture LMDh.

Il prototipo preparato dalla Chip Ganassi Racing è stato sottoposto ad una scansione 3D e la carrozzeria non è stata trovata uguale a quella fornita in versione CAD dal Costruttore americano in fase di omologazione.

Stando al bollettino emesso dai Commissari di FIA e ACO questa mattina con data 28 marzo, le misure riguardanti le bandelle del diffusore e le sezioni adiacenti sono andate oltre i limiti di tolleranza.

"Alle verifiche tecniche post-gara è stata eseguita una scansione 3D sulla vettura #2 per analizzare la conformità della carrozzeria rispetto al modello CAD della carrozzeria ufficiale del Costruttore depositato al momento dell'omologazione della vettura", spiega il documento #96.

"I risultati della scansione 3D e di ulteriori indagini hanno mostrato che le bandelle del diffusore posteriore montate sul lato sinistro e sul lato destro sono più alte (sull'asse Z) e disallineate (sull'asse Y) rispetto al valore nominale del CAD ufficiale della carrozzeria, comprese le tolleranze consentite".

"I Commissari Sportivi hanno ricevuto il rapporto tecnico #16 in data 03.03.2024 alle ore 1;15 indicando che dovevano essere effettuati ulteriori controlli sulla vettura #2 e che sarebbe seguito un ulteriore rapporto al termine delle verifiche tecniche".

"I Commissari Sportivi hanno ricevuto il rapporto tecnico #17 che riportava una violazione del Regolamento Tecnico di cui sopra. Il 16 marzo, i Commissari Sportivi hanno convocato il Team Manager, Stephen Mitas, della vettura #2 per un'udienza in videoconferenza che si è svolta il 20 marzo 2024 alle ore 15;00".

"Durante l'udienza, il Team Manager ha confermato le misurazioni dei Commissari Tecnici e le analisi dei Delegati Tecnici FIA e ACO. Ha consegnato un rapporto del Gruppo Dallara che spiega che a causa di un errore le due parti sono state consegnate senza un controllo di qualità finale al Team WEC della Cadillac".

"I Commissari Sportivi ritengono che non vi sia stato alcun comportamento intenzionale da parte del concorrente e dell'azienda fornitrice. A prescindere da questo, c'è una violazione del regolamento tecnico, che doveva essere sanzionata con una squalifica".

"Le altre vetture che si sono classificate dietro la #2 avanzano nella classifica finale. Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi a determinate decisioni dei Commissari Sportivi, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Internazionale FIA e del Capitolo 4 del Regolamento Giudiziario e Disciplinare della FIA, entro i termini previsti".

In risposta alla squalifica, Cadillac ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Durante la gara del FIA WEC in Qatar del 2 marzo, le bandelle del diffusore posteriore della Cadillac V-Series.R #2 erano involontariamente fuori specifica rispetto all'altezza omologata. Abbiamo collaborato con la FIA e l'ACO e accettiamo le loro conclusioni".

La squalifica della Cadillac segue quella della Peugeot #93, rimasta senza benzina nel finale ed estromessa per aver oltrepassato il traguardo utilizzando solamente l'energia ibrida, senza poter poi raggiungere il parco chiuso.

Questo fa salire al quarto posto la Ferrari #83 di AF Corse che con Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye ha conquistato il podio tra i privati, seguita dalla Toyota #7 in Top5 e dalla Ferrari #50 ufficiale sesta.

Dietro ci sono la Alpine #35, la Toyota #8 e la Porsche #99 di Proton Competition, rientra infine in zona punti anche la BMW #20 del Team WRT guidata da Rast/Frijns/Van Der Linde.

Fra le decisioni 'postume' c'è anche una super multa di 60.000 € comminata alla AF Corse per aver utilizzato tre persone non precedentemente comunicate alle operazioni riguardanti la 296 #54 di Classe LMGT3.

Da regolamento, i membri operativi del team devono essere definiti ed evidenziati mediante un bracciale, ma secondo una indagine effettuata dagli addetti di FIA e ACO è emerso che questi erano al lavoro dietro i computer dei box senza autorizzazioni.

La squadra piacentina dovrà pagare subito 30.000 €, mentre l'altra metà rimane 'sospesa'.

