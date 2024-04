WEC | Cadillac fiduciosa: "La V-Series.R a Imola può andar forte"

La Cadillac Racing ha già potuto conoscere tutte le caratteristiche dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove nel fine settimana si terrà la 6h che rappresenta la seconda tappa stagionale del FIA World Endurance Championship 2024.

La V-Series.R #2 gestita dalla Chip Ganassi Racing è chiamata a recuperare terreno, dato che i punti presi con una bella risalita dalle retrovie in Qatar si sono polverizzati per la squalifica inflittale a causa di una infrazione tecnica ravvisata dai commissari nelle bandelle del diffusore.

Sulle rive del Santerno la formazione sarà a due soli piloti, ovvero i titolari di tutto l'anno Earl Bamber ed Alex Lynn, che si mostrano particolarmente fiduciosi in vista di questo impegno.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Sebastien Bourdais Foto di: JEP / Motorsport Images

Bamber, fra l'altro, diede proprio ad Imola il via alla sua ottima carriera internazionale: "Imola fu la mia prima gara europea in assoluto, era il 2008 e ho un bel ricordo perché vinsi e dunque la cosa rese il tutto ancora più divertente. Fu un evento che mi aprì gli occhi e non vedo l'ora di tornarci con la Cadillac e competere per un altro successo".

"Penso che il Qatar sia stato un buon inizio di stagione, considerando la nostra preparazione limitata, e che l'intera squadra abbia fatto un lavoro fantastico nella strategia per tirarci fuori da un guaio avvenuto in partenza e metterci in condizione di effettuare il giusto ciclo di pit-stop".

"È un merito di tutto il team e della crescita che il programma Cadillac sta compiendo, stiamo diventando sempre più forti a ogni gara e ciò dimostra che abbiamo una buona base di partenza, dunque siamo carichi per correre ad Imola con la nostra auto".

"Ci abbiamo già girato una volta ed è stato fenomenale. Penso che sarà molto difficile gestire il traffico e che sarà una gara spettacolare per i tifosi. Con Ferrari e Lamborghini sulla griglia di partenza, credo che i tifosi saranno presenti in massa, mi aspetto sia una vera e propria festa".

Lynn aggiunge: "Non vedo l'ora di tornare a Imola. È una pista fantastica, un luogo storico e penso che sia ideale per ospitare il secondo round del 2024. I tifosi creeranno una grande atmosfera, che è sempre divertente quando si tratta di gare europee del WEC".

"Come squadra, siamo entusiasti di tornare a correre, la stagione inizia ad entrare nel vivo in preparazione di Le Mans. Imola è un circuito tortuoso, con molte staccate e ripartenze, il che pare essere a favore della nostra auto, quindi sono abbastanza ottimista".