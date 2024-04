WEC | Cadillac, grande fatica e rammarico: arriva solo un punto

La Cadillac porta a casa il primo punto della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship al termine di una difficilissima 6h di Imola.

Mentre oltreoceano le V-Series.R di Chip Ganassi Racing ed Action Express Racing portavano a casa la doppietta nella gara Sprint di Long Beach dell'IMSA, sulle rive del Santerno il fine settimana di Alex Lynn ed Earl Bamber con la loro LMDh #2 filava molto meno liscio.

La coppia ha faticato parecchio nel trovare la giusta messa a punto, nonostante il tracciato fosse già stato scoperto in un test durante l'inverno, ma in generale fin dalle prime prove libere la Cadillac blu non è mai stata brillante e il 7° posto della Qualifica alla fine era l'unica speranza per riuscire ad arrivare almeno in zona punti.

Al via, nell'imbuto del 'Tamburello', un contatto ha danneggiato l'ala e la carrozzeria posteriore della vettura condotta da Lynn, che poi durante il secondo stint è incappato in una foratura prendendo un detrito.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Foto di: Paolo Belletti

La pioggia ha rimescolato le carte e in CGR non hanno sbagliato niente dal punto di vista della strategia, ma ormai il tempo perso era parecchio e quando è toccato a Bamber dare il cambio al collega, gli altri erano già scappati via da un bel pezzo.

Alla fine, nonostante un passo medio di circa mezzo secondo più lento rispetto alla Ferrari, l'auto di General Motors è riuscita a rimontare benissimo e a conquistare la zona punti, che in Qatar aveva perso per la squalifica causa infrazione tecnica riscontrata nel dopo gara, trovando diversi spunti positivi in un evento che non è stato decisamente tra quelli migliori.

"La prima curva della gara è stata piuttosto impegnativa e purtroppo siamo stati colpiti da dietro, riportando alcuni danni. A parte questo, il ritmo sembrava davvero forte, ma abbiamo anche forato la posteriore destra, un vero peccato", si rammarica Lynn.

"Ma credo che oggi sia stata di gran lunga la nostra giornata migliore dal punto di vista della gara, quindi sono soddisfatto di come abbiamo dato una svolta al nostro weekend. Non vedo l'ora di andare a Spa".

Bamber aggiunge: "Avevamo un buon passo e ottenere un punto è una sorta di inizio di campionato dopo il Qatar. La macchina era fantastica sul bagnato e l'abbiamo sfruttata al massimo".

"È sempre un azzardo passare dalle gomme da pioggia alle slick quando le previsioni sono incerte e solo alcuni settori della pista sono bagnati, quindi tutti i team hanno dovuto decidere quale strategia utilizzare".