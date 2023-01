IMSA | Cetilar Racing svela la livrea della sua Ferrari 296 GT3

Carica lettore audio

La Cetilar Racing ha svelato la livrea della sua nuovissima Ferrari 296 GT3 con cui affronta per il secondo anno di fila l'Endurance Cup dell'IMSA SportsCar Championship.

La squadra di Roberto Lacorte aveva ricevuto poco prima di Natale la vettura di Maranello, provata in un test ad Homestead in vista dell'esordio alla 24h di Daytona del 28-29 gennaio.

Qualche giorno fa era stato annunciato l'equipaggio per l'evento che si tiene in Florida, con lo stesso Lacorte che verrà affiancato da Giorgio Sernagiotto ed Alessandro Balzan, più Antonio Fuoco proveniente dallo schieramento dei piloti Ferrari Competizioni GT.

Oggi ecco i colori della 296 che riporta il classico #47 che la squadra toscana, in collaborazione con AF Corse, porterà all'esordio negli Stati Uniti. Il numero di gara appare come sempre grande sul tetto in verde, mentre lo sfondo resta bli elettrico.

Rispetto alla passata stagione, quando Cetilar Racing aveva la 488, il tricolore sul muso è più sottile, mentre si allargano gli inserti verdi della parte anteriore e lungo le fiancate, apparendo anche nella parte inferiore della vettura.

Il primo impegno per la squadra saranno i test Roar Before the 24 della settimana prossima, che porteranno alle Qualifiche di domenica per decretare lo schieramento di partenza della 24h, dove la Ferrari di Cetilar combatterà in Classe GTD.