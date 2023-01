IMSA | Cetilar pronta a partire: "Sfida motivata dalla Ferrari 296"

Carica lettore audio

La Cetilar Racing ricomincia l'avventura americana per il secondo anno di fila che vedrà la squadra dello sponsor farmaceutico collaborare con AF Corse nell’IMSA Sportscar Championship.

Roberto Lacorte ha voluto fortemente proseguire in Endurance Cup nella serie statunitense, dopo le buone prestazioni della passata stagione che lo videro imporsi a Sebring assieme a Giorgio Sernagiotto ed Antonio Fuoco.

Nel 2023 si ripeterà la sfida con i suoi compagni a cominciare dalla 24h di Daytona, alla quale prenderà parte come quarto pilota Alessandro Balzan, che già si è visto in azione nei test invernali.

E qui c'è la grande novità, perché da quest'anno è arrivata la Ferrari 296 GT3 marchiata del solito #47, con Lacorte e soci che puntano a sfruttarne il massimo potenziale fin dai test Roar Before the 24 che si tengono in Florida questo fine settimana, oltre ai round di Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans a Road Atlanta.

“C’è tanta emozione da parte nostra nel portare per la prima volta in gara la Ferrari 296 GT3, che per altro abbiamo già provato nei test con grande soddisfazione", ha dichiarato Lacorte, consapevole che prima di ogni risultato in Classe GTD bisognerà puntare a conoscere bene il nuovo mezzo del Cavallino Rampante.

"Sarà pertanto una sfida motivata ancora di più da questa novità. Essendo una vettura nuova, con cui abbiamo percorso soltanto pochi chilometri, dobbiamo concentrarci sull’affidabilità".

"La 24 Ore di Daytona di quest’anno ha una valenza particolare, dal momento che arrivano le LMDh, che inaugurano la nuova era delle macchine regine dell’endurance".

"Ci sarà una grande attenzione sia per loro che per la classe GT, che rimane quella più numerosa e combattuta in assoluto, con tante vetture nuove in pista come Ferrari, Porsche e Lamborghini ed una line-up di piloti ancora più rafforzata. Siamo pertanto più che felici di bissare il nostro impegno nell’IMSA”.