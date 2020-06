Formula Regional: DR Formula al top nei test di Misano

Il team DR Formula detta le regole nel Formula Regional europeo. Al termine dei due giorni di test che si sono svolti ieri e mercoledì a Misano, la squadra di Danilo Rossi ha dominato la classifica assoluta.

Impeccabile è risultata infatti la prestazione di Matteo Nannini (prossimo a fare il suo debutto nel FIA Formula 3 Championship), che dopo una prima presa di contatto avuta la scorsa settimana sul circuito del Mugello ha evidenziato una straordinaria progressione.

Il forlivese, che ha girato soltanto giovedì, ha completato in totale 95 tornate tra la sessione del mattino e quella pomeridiana. Ed è stato proprio al termine di quest’ultima che Nannini con le gomme nuove è riuscito a fissare il cronometro su un migliore 1’26”640 che nessun altro è riuscito poi a battere.

Alla sua quarta uscita sulla Tatuus del team DR Formula, Emidio Pesce dalla sua parte è stato autore di una progressione impressionante, ottenendo sempre il secondo giorno il tempo di 1’30”431, collocandosi di fatto nel gruppo dei primi. Una prestazione che fa ben sperare, anche nell’ottica della sua sfida per la classifica Rookie di quest’anno.

“Questi due giorni di test sono stati particolarmente importanti, sia per il fatto che si sono svolti sulla pista che ospiterà il primo round della stagione, quanto perché erano presenti diversi piloti ed ho potuto avere un maggiore riferimento - ha spiegato Emidio Pesce - A Misano vi avevo corso lo scorso anno in Formula 4, ma durante tutto il weekend era piovuto”.

“Ho girato solo giovedì, provando differenti soluzioni di setup - ha commentato Matteo Nannini - Ieri faceva davvero molto caldo, ma è andata bene e alla fine sono riuscito con gomme nuove ad ottenere il miglior tempo. Sono ovviamente molto soddisfatto. La scorsa settimana al Mugello avevo avuto a disposizione un telaio differente. Ho fatto diverse prove di setup, testando alcune soluzioni e alla fine è arrivato il miglior tempo. Nello stesso contesto ho anche potuto apprendere diverse cose nuove. Una giornata in definitiva per me molto proficua”.

Il prossimo impegno per il team DR Formula è fissato per la prossima settimana (25 e 26 giugno), quando tornerà in pista a Imola. Per Pesce sono previste successivamente altre due giornate di test sempre a Misano.