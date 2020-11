Formula Regional, Imola: Rodriguez domina in Gara 1

E’ stato Ian Rodriguez il grande protagonista della prima gara del weekend della Formula Regional ad Imola. Il pilota del team DR Formula, al debutto nella serie, ha regalato alla scuderia la prima vittoria stagionale grazie ad una prestazione maiuscola.

C’è da dire, però, che Rodriguez è stato certamente agevolato dalla mancata partenza del poleman Rasmussen. Il pilota del team Prema, infatti, non è riuscito nemmeno a schierarsi in griglia a causa di un problema al cambio che lo costringerà domani a scattare dal fondo dello schieramento.

Allo spegnersi dei semafori Rodriguez è stato molto intelligente nel chiudere subito la porta ad Hauger costringendo il pilota del Van Amersfoort Racing ad alzare il piede.

Questo blocco ha però consentito ad Arthur Leclerc di sopravanzare immediatamente il norvegese per portarsi alle spalle del guatemalteco senza, però, aver mai modo di tentare un attacco.

I primi tre hanno condotto una gara in solitaria con l’unica emozione vissuta al giro numero 13 quando Leclerc ha commesso una escursione alla Rivazza spalancando così la porta del secondo gradino del podio ad Hauger.

Per il monegasco, però, questo risultato non è assolutamente da buttare nel cestino considerando le difficoltà vissute dal suo diretto avversario in campionato, Gianluca Petecof.

Il brasiliano, già in ombra durante le libere, non ha brillato in qualifica ed a metà gara, mentre si trovava in settima piazza, è stato protagonista di una escursione in ghiaia che ha consentito ed Gillian di sopravanzarlo e farlo così retrocedere in ottava posizione.

Ai piedi del podio ha chiuso il secondo portacolori del team Van Amersfoort Racing, Pierre-Louis Chovet, ma il francese nel finale ha faticato non poco nel tenere a bada Konsta Lappalainen precedendolo sotto la bandiera a scacchi per soli 4 decimi.

La top ten si è completata con Pasma sesto, mentre Mariangeli ha approfittato del contatto iniziale tra Pesce e Jamie Chadwick per chiudere in nona piazza davanti al pilota del DR Formula.