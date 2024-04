GTWC | SRO versa in beneficenza i ricavi dalle multe del 2023

SRO Motorsports Group ha suddiviso il denaro raccolto tramite le multe durante la stagione agonistica 2023 tra una selezione di buone cause.

Il fondo proviene da tre serie: GT World Challenge Europe, GT2 European Series e GT4 European Series. Ricordiamo che le multe possono essere comminate per una serie di infrazioni, tra cui il comportamento antisportivo e l'eccesso di velocità nella corsia dei box, oltre che per infrazioni di squadra come la violazione delle norme.

Il denaro verrà distribuito a una serie di cause accuratamente selezionate, sia a livello internazionale che nazionale. Tra le prime, l'aiuto è stato offerto nel febbraio 2023, dopo che un potente terremoto ha colpito la Turchia meridionale e centrale. Si sa che più di 37.000 persone sono morte, mentre innumerevoli altre in tutta la regione sono rimaste senza casa e hanno avuto bisogno di beni di prima necessità.

Il fondatore e AD di SRO Motorsports Group, Stéphane Ratel, si è impegnato a versare 10.000 dollari per i soccorsi. I fondi sono stati utilizzati da Trendyol, un'azienda di e-commerce con sede in Turchia, che ha creato una piattaforma di contributi internazionali per fornire articoli di prima necessità come vestiti, tende e prodotti sanitari.

È stata inoltre effettuata una donazione alla famiglia del coordinatore logistico dell'OAD, Jérémy Bellefontaine. Il giorno di Natale del 2022, la moglie di Jérémy, Pauline, è stata ricoverata in ospedale a causa di una grave infezione; in seguito è entrata in coma e ha rischiato di perdere la vita. Purtroppo, l'infezione le ha provocato l'amputazione di entrambi i piedi.

Da allora Pauline ha dimostrato una forza e una capacità di recupero notevoli, tornando a lavorare e imparando di nuovo a guidare. È stato donato del denaro per sostenere la famiglia nell'adattamento a queste nuove circostanze, che hanno richiesto un cambio di casa e di auto.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: SRO

SRO ha contribuito a sostenere anche Racing for Dilano, una fondazione di beneficenza che sostiene il recupero mentale e la riabilitazione in seguito a incidenti stradali. È stata istituita nel 2023 per ricordare Dilano van't Hoff, giovane pilota che ha perso la vita mentre gareggiava in FRECA, organizzato a sostegno della 24 Ore di Spa.

Un'altra donazione è stata fatta a Leukaemia Care in memoria di Bernard Cottrell, scomparso nel 2021 dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Bernard era uno dei membri più popolari e anziani della comunità automobilistica britannica, oltre che un assiduo frequentatore del paddock SRO.

Leukaemia Care è l'associazione di beneficenza leader nel Regno Unito per la cura della leucemia, che fornisce alle persone colpite da una diagnosi consigli, cure e sostegno.

Infine, è stata effettuata una donazione per aiutare due commissari di pista rimasti feriti durante la 24h di Spa-Francorchamps dello scorso anno. L'organizzatore dell'evento e il circuito hanno istituito un fondo attraverso l'associazione Pêcheur de Lune.

L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie dei commissari, che non potranno lavorare fino a quando non si saranno ripresi completamente.