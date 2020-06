Jamie Chadwick esordisce nella Formula Regional con Prema

Jamie Chadwick si unirà al team che ha portato Fredrik Vesti al titolo di Formula Regional nel 2019 e guiderà la stessa macchina con telaio Tatuus e motore turbo Alfa Romeo che ha già utilizzato nella W Series e nella Formula 3 Asia del 2019-2020, in cui ha chiuso quarta nella classifica generale.

La 22enne farà parte del team Prema con una line-up che comprende altri tre piloti promossi dalla Formula 4: il pilota della Ferrari Driver Academy Arthur Leclerc (fratello minore del pilota di Formula 1 Charles), Gianluca Petecof e Oliver Rasmussen.

Chadwick sostituirà così un’altra stella della F4, il ceco Roman Stanek, che era stato annunciato come pilota Prema lo scorso inverno, ma che non ha preso parte ai due giorni di test effettuati al Mugello, dove invece Chadwick ha guidato la Prema per la prima volta. La pilota ha fermato il cronometro sul suo giro più veloce a 1.897 secondi dal leader Petecof, tuttavia il brasiliano ha guidato solamente nella prima giornata.

Il suo passaggio alla Formula Regional è coinciso con Rodin Cars, il costruttore della monoposto Rodin FZED, che ha l’obiettivo di portare ai clienti livelli di Formula 1. Il fondatore di Rodin, David Dicker, afferma: “La filosofia di Rodin Cars è di rendere le vetture eccezionali e per farlo serve un team altrettanto eccezionale. Jamie è un talento di guida eccezionale. Abbiamo una veduta a lungo termine per quanto riguarda il pieno sostegno al suo percorso che prevede la scalata verso la Formula 1”.

“Vogliamo vedere Jamie fiorire ed affinare le sue capacità di pilota nelle gare di scala mondiale. Si unisce alla famiglia Rodin perché credo che abbia le capacità di contribuire allo sviluppo del prossimo FZERO, una vettura il cui obiettivo è quello di essere più veloce di una Formula 1 in pista”.

“Le sue conoscenze tecniche e la sua abilità di comunicare con i nostri designers ed ingegneri è già stata provata quando è venuta a trovarci a marzo di quest’anno ed il suo contributo sarà inestimabile, visto che il progetto FZERO continua ad essere nel suo momento di slancio”.

Chadwick aggiunge: “Sono estremamente felice di far parte del Prema Powerteam. Non vedo l’ora di tornare a correre ad agosto, con un calendario così straordinario, una griglia di partenza che sembra molto competitiva ed ovviamente il supporto del team Prema. Sono molto grata al Rodin Cars e David Dicker per l’opportunità di questo cambiamento radicale, con il loro sostegno nel nuovo capitolo della mia carriera”.

Angelo Rosin, fondatore e team principal Prema, afferma: “Venendo dalla W Series, conosce bene le macchine e la sua esperienza sarà sicuramente preziosa. Siamo impegnati al 100% per darle il nostro aiuto nella corsa verso il successo”.

Il primo degli otto round della Formula Regional, secondo il nuovo calendario, avrà luogo a Misano il 1 e 2 agosto, prima di andare al Paul Ricard. Si volerà poi verso il Red Bull Ring, per poi dirigersi verso una doppia data italiana che vede Mugello e Monza. Sarà poi il turno di Barcellona, per poi tornare nella Penisola sulla pista di Imola, con Vallelunga come tappa conclusiva, il 5 e 6 dicembre.