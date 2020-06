Formula Regional: Nannini e Pesce velocissimi nei test al Mugello

Il team DR Formula al top nei due giorni di test della Formula Regional europea che si sono conclusi ieri sul circuito del Mugello. A distanza di due settimane dal ritorno in pista dopo il lockdown, con il giovane Emidio Pesce impegnato a Vallelunga, la squadra guidata da Danilo Rossi si è ripresentata in Toscana con due monoposto, affidando una seconda vettura a Matteo Nannini.

È stato proprio il forlivese, quest’anno prossimo a debuttare nel FIA F3 Championship, a fare segnare il secondo migliore responso in assoluto, attestandosi sul tempo di 1’42”6. Due posizioni dietro ha concluso lo stesso Pesce, leggermente più lento.

Un ottimo lavoro quello svolto al Mugello da squadra e piloti, che hanno completato circa 130 giri a testa. Per Nannini si trattava della prima uscita con DR Formula, benché avesse già corso nella categoria lo scorso anno. Pesce, in arrivo dalla F.4 tricolore, ha invece proseguito ottimamente il suo processo di adattamento alla vettura Tatuus con cui debutterà questa stagione. Una stagione 2020 il cui calendario è stato definitivamente rivisto e che prenderà il via ad inizio agosto da Misano per affrontare le successive trasferte del Paul Ricard, Red Bull Ring, Mugello, Monza, Barcellona, Imola e Vallelunga.

“Questo è stato il mio primo test dopo la quarantena. Sono molto soddisfatto. Con DR Formula abbiamo fatto un ottimo lavoro, chiudendo appena dietro ad un altro team di riferimento come la Prema. A livello fisico in queste settimane sono riuscito a prepararmi bene. Difatti non ho avuto alcun problema a tornare al volante - ha spiegato Nannini - La Tatuus della Formula Regional si avvicina abbastanza alla Formula 3: stesse gomme e un abitacolo simile. Adesso saremo presenti a Misano il 18 giugno, sempre con DR Formula, per svolgere un’ulteriore giornata di test, mentre valuteremo la nostra presenza a Imola, alla fine di questo stesso mese”.

“Sono stati due giorni molto intensi. Una buona occasione per riprendere in mano la vettura anche con dei riferimenti importanti, visto che in pista c’erano anche tanti altri team - ha commentato Pesce - Sono riuscito ad ottenere dei tempi molto soddisfacenti, anche se ovviamente c’è ancora del lavoro da portare a termine”.

Il prossimo impegno per il team DR Formula sarà il 17 e 18 giugno a Misano, per completare altre due giornate di test.