Formula Regional: test al Mugello per DR con Nannini e Pesce

A distanza di due settimane dal test completato con il giovane Emidio Pesce sul circuito laziale di Vallelunga, il team DR Formula è pronto a tornare in pista domani e giovedì sul tracciato del Mugello, per proseguire il proprio programma di preparazione in vista dell’appuntamento inaugurale del Formula Regional European Championship in programma nel mese di luglio sul circuito dell’Hungaroring.

Sui saliscendi toscani la squadra guidata da Danilo Rossi si ripresenterà con Pesce, 18enne milanese prossimo a compiere il salto di categoria dopo essere stato protagonista la scorsa stagione nella F.4 italiana.

Pesce, che ha sostenuto quest’anno un primo test al Paul Ricard, per poi completare appunto più recentemente due giorni di prove a Vallelunga, farà così la sua terza uscita ufficiale.

Assieme a lui in questa occasione ci sarà su una seconda vettura anche Matteo Nannini. Per il giovane forlivese, che debutterà quest’anno nel FIA Formula 3 Championship, si tratterà di un’occasione importante per mantenere al massimo la concentrazione in vista dell’avvio della stagione. A distanza di quasi tre mesi, il pilota forlivese è pronto a riprendere il discorso da dove lo aveva interrotto.

L’inevitabile stop imposto dall’emergenza sanitaria e l’annullamento della gara del Bahrain che avrebbe dovuto inaugurare il calendario del FIA Formula 3 Championship lo scorso marzo, gli avevano impedito di fare il suo debutto ufficiale nella serie internazionale dopo avere completato con il team Jenzer Motorsport i tre giorni di test ufficiali che si sono svolti sullo stesso tracciato di Sakhir.

Mercoledì e giovedì Nannini ritornerà pertanto ad indossare casco e tuta, per svolgere sul circuito del Mugello altre due giornate di test. Questa volta al volante di una delle monoposto Tatuus del Formula Regional europeo schierate da DR Formula.

Per il 16enne pilota romagnolo si tratterà di un’occasione per proseguire il suo programma di preparazione in vista proprio dell’esordio assoluto nel FIA Formula 3 Championship il cui via è stato posticipato al fine settimana del 4 e 5 luglio a Spielberg.

Un calendario completamente rivisto, quello del FIA Formula 3 Championship, che affronterà in Austria una doppia trasferta, con il secondo round in programma nel weekend dell’11 e 12 luglio. Quindi ci si sposterà a Budapest (18/19 luglio), Silverstone (1/2 agosto e 7/9 agosto), Barcellona (15/16 agosto), Spa-Francorchamps (29/30 agosto) e per concludere a Monza (5/6 settembre).