E-Prix Berlino: vince Nato, ma De Vries è Campione del Mondo!

Un Ferragosto di festa, in tutti i sensi. Soprattutto per Mercedes, che domina il campionato di Formula E, incoronandosi regina della classifica piloti, con De Vries, e della classifica costruttori.

In realtà, il gradino più alto del podio della seconda gara di Berlino, lo ha conquistato Nato con la Venturi, che ha tagliato il traguardo davanti a Rowland e Vandoorne.

Dopo l’esito del sabato, nessuno avrebbe scommesso in questo finale di stagione. Un finale vissuto a singhiozzi, sin dal via, con la Jaguar di Evans che rimane piantata sul rettilineo di partenza: viene evitato da alcuni piloti, ma non da Mortara, che lo centra in pieno. È bandiera rossa, per un incidente che, per fortuna, non ha conseguenze, se non morali. Per entrambi fine della corsa e fine ad ogni sogno di gloria. E De Vries ringrazia.

Ma la fortuna, lo bacia ulteriormente alla ripartenza della corsa, Dennis arriva troppo veloce, perde la monoposto, manca il punto di frenata ed è piena barriera sinistra. Out anche lui, sia dal tracciato, sia dal possibile sogno iridato.

L’eliminazione degli avversari di De Vries arriva come un effetto domino: fuori dai giochi anche Antonio Felix Da Costa, messo “gentilmente” a muro da Di Grassi. Un gesto che viene ironicamente applaudito dal pilota Techeetah appena esce dalla sua vettura danneggiata.

I diecimila tifosi presenti a Tempelhof, iniziano a credere che se De Vries fosse rimasto in albergo, il titolo sarebbe potuto arrivare lo stesso. E così è: cercando di correre una gara in difesa, conserva la monoposto tenendola lontana dai guai, e il titolo è suo.

Mercedes saluta da dominatrice il primo campionato del Mondo della Formula “del futuro”.