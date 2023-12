FE | Mahindra presenta la nuova livrea per il 2024

La Mahindra Racing ha presentato la nuova livrea per la stagione 2024 di FIA Formula E.

Disegnata in collaborazione con lo studio Mahindra Advanced Design Europe, ci sono alcuni inediti particolari sulle monoposto che nella annata numero 10 della serie elettrica guideranno Edoardo Mortara e Nyck De Vries.

La vettura sarà riconoscibile da un rosso opaco che predomina nella sezione centrale, mentre ai lati il nero è sfumato in argento e grigio-deserto sulla parte posteriore.

Nella parte superiore della fiancata appaiono anche i loghi Mahindra e il numero 10 sul cofano motore per celebrare l'anniversario delle competizioni elettriche cui prende parte la Casa indiana, che attualmente ha all'attivo 5 successi negli ePrix, 24 podi e 10 Pole Position.

Photo by: Mahindra Racing Edoardo Mortara, Nyck de Vries, Mahindra Racing

"Questo è un nuovo capitolo per tutti i membri di Mahindra Racing e sono entusiasta di svelare la nostra livrea per la stagione 10, che riflette ciò e celebra il nostro impegno di lunga data nella Formula E", ha dichiarato Fred Bertrand, AD di Mahindra Racing.

"Abbiamo una storia molto orgogliosa nel campionato come squadra e l'obiettivo è che le azioni che stiamo intraprendendo ora, nel presente, contribuiscano a costruire un futuro radioso in circuito. Non vedo l'ora di vedere le auto scendere in pista in Messico con la nuova livrea".