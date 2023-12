FE | Gen 4: l'italiana Podium sarà fornitore unico delle batterie

Nonostante la Gen 3 abbia fatto il proprio debutto solamente quest'anno, la Formula E è già proiettata al futuro e a quella Gen 4 che dovrebbe scendere in pista a partire dalla Season 13, ovvero dalla stagione 2026-2027.

Il passo intermedio sarà la Gen 3.5, la quale debutterà nel 2025 dopo un inteso lavoro sul progetto GENBETA, monoposto che getta le basi per il futuro. Rispetto all'attuale generazione, la nuova Gen 3.5 potrà contare su un output superiore in termini di potenza, nuovi pneumatici realizzati da Hankook e altre modifiche.

Tuttavia, la vera rivoluzione arriverà solamente due anni più tardi, quando i team avranno a disposizione la già tanto attesa Gen 4. Attesa perché, quantomeno dai dettagli emersi fino a questo momento, la nuova vettura raggiungerà un picco di 600 kW, quasi il doppio di quella attuale, che si ferma a soli 350 kW in modalità qualifica. Inoltre, il motogeneratore anteriore dovrebbe diventare attivo per fornire maggior potenza, al contrario di quanto avviene attualmente dove ha solo funzione di recupero.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images La batteria montata sulle vetture della Gen 3

Durante il 2023 la FIA ha aperto anche i vari tender per la fornitura di vari elementi, tra cui il telaio, il motore elettrico anteriore, le batterie e le gomme. La scocca sarà realizzata ancora una volta da Spark, azienda che ormai collabora con la Formula E da diversi anni, mentre a fornire gli pneumatici sarà Bridgestone, la quale andrà così a sostituire Hankook facendo ritorno sulla scena mondiale nel motorsport.

Ben più complessa è stata invece la gara d'appalto per la fornitura delle batterie, la quale inizialmente si sarebbe dovuta concludere il 19 ottobre. Tuttavia, al fine di valutare al meglio le diverse proposte ricevute, in un secondo momento di era deciso di posticipare la decisione finale a novembre, poco prima dell'annuncio ufficiale in occasione del Consiglio Mondiale della FIA a dicembre.

Una decisione da prendere con cura, soprattutto considerando l'importante salto in avanti a cui andrà incontro la Formula E da un punto di vista tecnico con il debutto della nuova generazione. Durante la Gen 2 a fornire le batterie era stata la sezione Applied della McLaren, la quale ancora oggi realizza vari sensori e centraline montate sulle vetture della categoria elettrica. In occasione del passaggio alla Gen 3 il fornitore è diventato WAE, precedentemente nota come Williams Advanced Engineering, che aveva già collaborato con i vertici del campionato per la realizzazione della Gen 1.

Photo by: Andreas Beil Sostituzione della batteria dell'auto Andretti Autosport

Dopo aver analizzato le proposte sul tavolo, la Federazione ha però deciso di premiare l'azienda italiana Podium Advanced Technologies, la quale si è così aggiudicata il tender per la fornitura delle batterie della Gen 4 battendo la concorrenza proprio della McLaren e della WAE.

L'azienda, che ha la sua sede a Pont-Saint-Martin in Valle d'Aosta, in realtà è ben conosciuta nel panorama del motorsport, dato che fornisce le batterie al campionato di Moto E che equipaggia tutte le Ducati partecipanti. Si tratta di un'unità da 800V con una capacità di 18 kWh e una potenza massima di 200 kW. Tuttavia, PAT ha collaborato anche alla realizzazione della Glickenhaus 007 LMH, la quale ha ottenuto il terzo posto nella prestigiosa 24h di Le Mans nel 2022.

Dietro le quinte i lavori sono già iniziati, perché, come da accordi, ora l'azienda dovrà fornire un prototipo completo per i test del muletto della Gen 4, i quali prenderanno il via nel gennaio 2025. Successivamente, entro il primo luglio 2025 Podium Advanced Technologies dovrà garantire a ogni casa che prende parte al mondiale quantomeno un'unità per i test indipendenti che, come successo nel caso della Gen 3, permetteranno ai team di sviluppare il proprio pacchetto prima del debutto ufficiale. La deadline per la fornitura del prodotto completto a tutti i team è invece fissata per il primo settembre 2026.

"Dopo essersi assicurata la fornitura di sistemi di batterie per il Campionato del Mondo MotoE alla Ducati, quest'ultimo risultato conferma Podium Advanced Technologies come il principale fornitore di sistemi di batterie ad alte prestazioni nel mondo del motorsport", ha commentato Francesco Monti, Amministratore Delegato di Podium Advanced Technologies.

"Siamo estremamente orgogliosi di aver vinto questa gara d'appalto, in quanto rappresenta un risultato straordinario e un riconoscimento sostanziale del duro lavoro, della dedizione e dell'esperienza dimostrata da tutto il nostro team. Questo risultato è il frutto di un lungo percorso e si sta ora concretizzando in una nuova pietra miliare. Il percorso che ci attende sarà impegnativo e stimolante, ma sono fiducioso che con la stessa passione e lo stesso impegno dimostrati finora, potremo affrontare queste sfide e continuare a raggiungere nuovi straordinari traguardi".