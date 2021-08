E-Prix Berlino: Vandoorne domina Qualifica 2

Nonostante non sia in lotta per la conquista del titolo, riesce a conquistare l’ultima qualifica della stagione: il pilota Mercedes Stoffel Vandoorne svetta sul tracciato berlinese, occupa la prima casella della griglia di partenza della seconda e decisiva gara sul tracciato di Tempelhof, stavolta percorsa in senso orario.

Già di spicco nel suo gruppo, il belga precede tutti anche in Superpole segnando un crono di 1’06”794. Seconda piazza per Oliver Rowland, oggi alla sua ultima gara in Nissan; terza la Jaguar di Mitch Evans, che arriva in Gara 2 da possibile favorito per l’iride: quarto, con 90 punti, 5 in meno dal leader De Vries.

Il pilota Jaguar, nonostante un bloccaggio in frenata durante la Superpole, riesce a far meglio di Sims e del sorprendente Blomqvist (che qualifica la sua NIO in un’incredibile quinta posizione), oltre che approfittare del problema tecnico occorso alla Venturi Racing di Nato che non ha avuto modo di tornare in pista e segnare il suo tempo.

Continuano le difficoltà per De Vries, solo 13esimo con l’altra Mercedes, per lui un fine settimana sempre più complicato per conservare la leadership del campionato. Si prevedono difficoltà anche per Mortara, che scatterà dall’11esima casella.

E il vincitore di Gara 1? Di Grassi, dalla vetta sprofonda nelle retrovie: una qualifica da 17esima posizione. Male anche la coppia della DS Techeetah: dall’1-2 del sabato, Vergne e Da Costa scendono rispettivamente in 16esima e 15esima piazza. In fondo alla griglia anche Frijns e Bird, 21esimo e 22esimo.

Con questi presupposti, e reduce dall’inaspettata vittoria di Di Grassi, la Formula E è pronta a incoronare il suo campione, nel verdetto che scatterà alle 15.