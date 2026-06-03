WEC | A Le Mans prima uscita assoluta in pista per il prototipo Toyota TR LH2 a idrogeno

L'11 giugno 2026, poco dopo le 12;50, sul leggendario circuito della 24 Ore di Le Mans avrà luogo una prima mondiale.

Questi 13 chilometri di asfalto sono soliti trasformarsi in un laboratorio tecnologico per una settimana a giugno, tanto è significativo il contributo delle gare di endurance all'evoluzione della mobilità.

Nel 2026, un prototipo alimentato a idrogeno liquido scenderà in pista per la prima volta davanti al pubblico. Il suo pilota, Kazuki Nakajima, vincitore della 24 Ore di Le Mans, scriverà un nuovo capitolo nella storia di questa classica gara di endurance.

Dal 2018, l’Automobile Club de l’Ouest, in collaborazione con MissionH24, contribuisce alla diffusione dell’idrogeno nel mondo dell’automobilismo. A dimostrazione dei progressi concreti del programma, da diversi anni ormai, pochi minuti prima dell’inizio della 24 Ore di Le Mans, si svolgono delle prove dimostrative con prototipi a idrogeno.

La LMPH2G di MissionH24 ha aperto la strada, seguita dalla H24 (che ha partecipato alla serie Road To Le Mans nel 2022), poi dall’Alpine Alpenglow e dalla Ligier Bosch JS2 RH2.

Toyota TR LH2 Foto di: ACO

Nel 2026, giovedì alle 12:50 e sabato alle 12:45, sono in programma due sessioni dedicate all'idrogeno, con partenza dalla Maison Blanche e uno o due passaggi lungo il rettilineo dei box.

La prima dimostrazione, in programma giovedì, vedrà protagonisti il prototipo da corsa Toyota TR LH2 e l’Alpine Alpenglow. Grazie all’utilizzo di idrogeno liquido (nel primo caso) e gassoso (nel secondo), questi veicoli metteranno in luce il potenziale di questo vettore energetico. I motori a combustione a idrogeno di questi due veicoli consentiranno al pubblico di sperimentare il “suono” dell’idrogeno.

Sabato alle 12;45, un terzo prototipo scenderà in pista insieme al prototipo da corsa Toyota TR LH2 e all'Alpine Alpenglow: la Ligier Bosch JS2 RH2. Il futuro delle gare di endurance sostenibili sarà così presentato, poche ore prima dell'inizio della 94ª edizione della classica di Le Mans.

Nell'Hydrogen Village sarà operativa una stazione di rifornimento di idrogeno a 700 bar (TotalEnergies).

Toyota TR LH2 Foto di: ACO

IL PROGRAMMA H2 VILLAGE

Mercoledì 10 giugno

10;30: Inaugurazione ufficiale dell'Hydrogen Village da parte della delegazione ufficiale di Pierre Fillon, Presidente dell'ACO, e di tutti i partecipanti all'H2 Village.

11;30: conferenza Idec ACO presso il Welcome Center, dedicata al contributo fondamentale dell'automobilismo alla mobilità. Saranno presenti numerosi relatori disponibili per interviste.

Giovedì 11 giugno

12;50: White House, dimostrazione dei prototipi H2 in pista, inclusa una “anteprima” con il prototipo da corsa Toyota TR LH2 e la straordinaria Alpine Alpenglow.

14;00: Museo M24, ciclo di incontri “Innovazione sostenibile” a cura della FIA. Sono in programma due tavole rotonde sull'idrogeno.

Sabato 13 giugno

12;45: Maison Blanche, dimostrazione di prototipi a idrogeno, tra cui Alpine Alpenglow, Ligier Bosch JS2 RH2 e Toyota TR LH2.