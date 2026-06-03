Intervista

WEC | Intervista on board: con Alessandro Pier Guidi su una Ferrari 296 Assetto Fiorano Motorsport.com ha intervistato Alessandro Pier Guidi, pilota della Ferrari Hypercar 499P #51, con una formula diversa dal solito: una chiacchierata “on board”, un confronto autentico e senza filtri tra le curve e i panorami delle colline modenesi. Il tutto, a bordo di una Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano.