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Intervista
WEC

WEC | Intervista on board: con Alessandro Pier Guidi su una Ferrari 296 Assetto Fiorano

Motorsport.com ha intervistato Alessandro Pier Guidi, pilota della Ferrari Hypercar 499P #51, con una formula diversa dal solito: una chiacchierata “on board”, un confronto autentico e senza filtri tra le curve e i panorami delle colline modenesi. Il tutto, a bordo di una Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano.

Beatrice Frangione
Beatrice Frangione
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