F1 | De Vries perde la causa sul prestito e sui guadagni in AlphaTauri

Il tribunale distrettuale di Amsterdam ha decretato che Nyck De Vries dovrà restituire il prestito di 250.000 euro e pagare inoltre la metà del suo stipendio e di tutti gli introiti da sponsorizzazione guadagnati durante la sua stagione di F1 con AlphaTauri fino a luglio 2023. L'olandese sta valutando la possibilità di ricorrere in appello contro questa decisione.

De Vries ha ottenuto il prestito dalla società Investrand di Jeroen Schothorst nel 2018, quando, dopo essere stato escluso dal programma giovani piloti della McLaren, aveva bisogno di integrare il budget per guidare in Prema F2.

È stato concordato che se De Vries fosse diventato un pilota attivo di F1 entro il 2022, Investrand avrebbe preso il 50% del suo reddito per tutto il tempo in cui avrebbe gareggiato al massimo livello. Se non fosse arrivato in F1 entro quella data, Investrand avrebbe cancellato il prestito.

L'azienda ha poi accettato che le sue attività di collaudatore per la Mercedes non contassero. Una complicazione è sorta quando, in occasione del GP d'Italia 2022, De Vries è stato chiamato all'ultimo minuto come sostituto di Alex Albon con la Williams.

In quell'occasione si è classificato nono riuscendo ad attirare l'attenzione della Red Bull, che lo ha portato a ottenere il sedile dell'AlfaTauri per l'anno successivo. Dopo aver perso il posto a metà del 2023, De Vries è tornato alla Formula E e al WEC con Mahindra e Toyota rispettivamente.

De Vries now races for Mahindra in Formula E, with little success so far

È sorta una controversia con Investrand in merito alla sua presenza a Monza nel 2022 e al fatto che si trattasse o meno di un contratto di gara o di un'attività di test, in quanto ciò avrebbe fatto la differenza tra l'estinzione del prestito e l'attivazione dell'accordo al 50%.

In un primo procedimento sommario di gennaio, il giudice ha dato ragione a De Vries, osservando che "è vero che ha partecipato alla F1 l'11 settembre 2022 al Gran Premio d'Italia, ma lo ha fatto come pilota di riserva. In quel momento non aveva un contratto come pilota da corsa. Stava semplicemente sostituendo un altro pilota affetto da appendicite".

Il giudice ha anche appoggiato De Vries in merito all'accusa di non aver tenuto Investrand pienamente informato sui dettagli dei suoi contratti nel corso degli anni. All'epoca De Vries aveva dichiarato ai media di aver effettivamente vinto e di sperare che la questione fosse chiusa, ma Investrand sottolinea ora che il procedimento di gennaio riguardava principalmente l'ottenimento di informazioni ed era solo un primo passo verso la causa principale, che è stata discussa questa settimana presso il Tribunale distrettuale di Amsterdam.

Questa volta il giudice ha dato ragione a Inverstrand, confermando che De Vries non poteva fare affidamento sul contratto di tester con la Mercedes per annullare il fatto di aver partecipato al GP d'Italia del 2022 come pilota da corsa entro i termini previsti dall'accordo originale. Dovrà quindi restituire il prestito di 250.000 euro più gli interessi, oltre alla metà dei suoi guadagni del 2023 in AlphaTauri.

"Abbiamo sostenuto Nyck in un momento cruciale della sua carriera, quando nessun altro voleva farlo", ha dichiarato Schothorst. Sono felice che il giudice si sia pronunciato a nostro favore, anche se ovviamente mi dispiace che questa procedura sia stata necessaria. Avremmo preferito raggiungere un accordo senza procedure attraverso un'adeguata consultazione, ma purtroppo i nostri tentativi di farlo sono stati risolutamente respinti da Nyck e dal suo avvocato. Questo ha reso inevitabile il ricorso al tribunale. Ciò non toglie che auguro a Nyck tutto il successo possibile per il proseguimento della sua già impressionante carriera nel motorsport, anche se non sarà più in F1".

L'avvocato di De Vries, Jeroen Bedaux, ha contestato la decisione, osservando che il pilota ha vinto su alcuni elementi, come i pagamenti extra richiesti fino alla fine del 2022, ma ha anche indicato che potrebbe esserci ancora un ricorso. "L'interpretazione del tribunale dell'accordo non è coerente con le intenzioni di De Vries al momento della stipula", ha dichiarato a Motorsport.com.

“De Vries ha inoltre adempiuto pienamente e coscienziosamente ai suoi obblighi fino al 2022, come è stato confermato anche in tribunale. Il fatto che a De Vries sia stato comunque ordinato di rimborsare il prestito e di pagare gli interessi fissi e variabili relativi ai primi mesi del 2023 è quindi in contrasto con quanto concordato dalle parti, motivo per cui De Vries sta ancora valutando la possibilità di fare ricorso”.

Inoltre, ha suggerito che il fatto di considerare l'apparizione di riserva a Monza nel 2022 come una gara è "un'interpretazione molto creativa dell'accordo".