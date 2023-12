De Vries: “La F1 è un capitolo chiuso, in FE mi sento a casa”

Tra poco più di un mese e mezzo, la stagione di Formula E prenderà il via sul circuito di Città del Messico con il primo appuntamento dell’anno. Tra volti nuovi e diversi cambi di casacca, alcuni dei quali di grande rilievo, c’è particolare interesse per una serie che ha molto da raccontare.

Tuttavia, prima di guardare al futuro, c’è da analizzare il presente, in particolare i dati ricavati dai test pre-campionato a Valencia dello scorso mese. In realtà, per Mahindra non è stata una sessione semplice, complice l’incendio scoppiato nel box della WAE che ha danneggiato una vettura e parte della strumentazione della squadra indiana, che ha dovuto così completare il resto del test con una sola monoposto.

La FIA e la FE hanno già concordato che Mahindra potrà girare in una sessione di test privati per recuperare il tempo perso ma, indubbiamente, sarebbe stato più utile girare in pista con altre vetture per avere maggiori riferimenti. I due piloti, infatti, si sono dovuti alternare, con De Vries che, quantomeno, ha avuto l’opportunità di completare la simulazione gara con le altre monoposto in pista.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Nyck de Vries, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Un’occasione importante per il pilota olandese al rientro nella categoria elettrica dopo l’avventura in Formula 1 con AlphaTauri, purtroppo conclusa prematuramente dopo circa metà stagione. De Vries ha infatti faticato ad adattarsi alla AT04, in particolare a quella sua stabilità al retrotreno che in più occasioni ha rappresentato un ostacolo per il suo stile di guida. Un capitolo della propria vita che ormai l’olandese ha messo in archivio, staccandosi in maniera completa dalla Formula 1: se in passato aveva mantenuto i contatti con quel mondo rimanendo pilota di riserva e del simulatore di un team, ora ha chiuso definitivamente i ponti.

“Penso che tutti affrontino fasi o capitoli differenti della propria vita. Penso di aver capito più di prima che la vita non è una destinazione, è un viaggio e continua ad andare avanti. Io la vedo così. Ho chiuso un capitolo e ne apro un altro, non vedo l’ora di iniziare questa nuova storia, sembra come tornare a casa. O meglio, tornare in un ambiente che dà la sensazione di tornare a casa”, ha raccontato De Vries in un’intervista al sito della Formula E. Accanto al suo lavoro nella serie elettrica, infatti, l’olandese sarà impegnato anche nel WEC, dove avrà l’opportunità di guidare per Toyota, la squadra che ha vinto l’ultimo campionato. Sarà importante riuscire a far conciliare i due mondi, anche perché tanti piloti si sono lamentati delle diverse concomitanze a livello di calendario.

Indubbiamente De Vries non parte con i favori del pronostico, dato l’anno difficile vissuto da Mahindra in FE, una delle delusioni maggiori di questo primo anno nel ciclo regolamentare della Gen 3. Tuttavia, la squadra indiana ha già messo in piedi un piano per tornare ai vertici nei prossimi tre anni, per cui è importante guardare al futuro con fiducia, ma anche con una certa dose di realtà: “È bello tornare in Formula E, credo che ci siano gli ingredienti giusti. Il team ha creato un piano per il futuro e penso sia molto incoraggiante, così come che insieme potremo costruire qualcosa di positivo. Non è un segreto che la squadra ha avuto un anno difficile nella scorsa stagione [nella Season 9], non si possono cambiare le cose da un giorno all’altro, ma c’è potenziale con il piano messo in piedi”.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Nyck de Vries, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

“Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma credo che l’obiettivo sia quello di costruire delle fondamenta solide come team per avere più successo in futuro. Quando tempo servirà? Non lo sappiamo, speriamo accada presto. Siamo consapevoli delle sfide, dobbiamo gestire le aspettative sia interne che esterne, ma sono sicuro che abbiamo ciò che serve per tornare in vetta”, ha aggiunto De Vries.

Il pilota olandese ha già vinto in questo campionato, quando nel 2021 conquistò il titolo con la Mercedes, trionfando proprio nell’ultimo appuntamento della stagione. Indubbiamente gli anni passati nella categoria elettrica hanno già dato un assaggio di ciò che lo attenderà in questa nuova stagione, ma la sfida della Gen 3 rappresenta però un mondo tutto nuovo, anche perché sotto diversi aspetti è cambiato il modo di guidare le monoposto: “Per quanto mi riguarda, quello che è successo in passato è chiaramente piacevole, ma non rappresenta una certezza per il futuro. Sono certo che tutto ciò che ho fatto fino ad ora ha modellato la persona che sono ora e, ovviamente, ogni esperienza ti rende più completo, anche come persona”.