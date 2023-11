FE | Sarà Misano a ospitare l'E-Prix italiano della stagione 2024

La Formula E è finalmente riuscita ad annunciare il calendario completo della decima stagione della sua storia, che si terrà nel 2024. Questa alcune novità molto importanti e, una di queste, coinvolge direttamente l'Italia perché dal prossimo anno l'E-Prix nel nostro paese cambierà sede.

Niente più Roma, niente più Eur: la serie totalmente elettrica lascia il centro città e si appresta ad affrontare un tracciato, il Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Sarà proprio la pista romagnola a ospitare l'evento della serie full electric a partire dalla prossima stagione.

Il tracciato di Misano aveva già annunciato qualche settimana fa di essersi candidato per ospitare la serie e ora è arrivata la tanto attesa conferma. L'evento si terrà dal 12 al 14 aprile, con una doppia gara tra sabato e domenica.

Sarà per altro in secondo dei dei doppi eventi stagionali, che vede nella medesima situazione Diriyah, Berlino, Shanghai, Portland (Oregon, Stati Uniti) e Londra. La capitale inglese ospiterà ancora il doppio atto finale che potrebbe incoronare i campioni della prossima stagione tra il 20 e il 21 luglio.

La Regione Emilia Romagna continua a puntare forte sul motorsport. Oltre al Gran Premio di Formula 1 che si tiene e si terrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e al Gran Premio della Riviera Romagnola di MotoGP e all'appuntamento Superbike che si terranno a Misano, la regione aggiunge un altro Mondiale al suo portfolio 2024.

"La Formula E è una grande opportunità per il nostro Paese e dopo tanti anni meravigliosi a Roma", ha dichiarato Andrea Abodi, ministro dello Sport, "il prossimo E-Prix italiano si terrà a Misano nel 2024. È importante che l'Italia accolga questo evento che promuove la mobilità sostenibile e ha un fascino straordinario".

"Il motorsport occupa un posto speciale nel cuore degli italiani e abbiamo imparato ad apprezzare queste nuove auto che portano speranza per il futuro e consegnano un'eredità di tecnologia all'avanguardia".

Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia Romagna, ha aggiunto: "La scelta di Misano come tappa italiana della Formula E è un ulteriore riconoscimento dello straordinario lavoro di squadra che ha fatto dell'Emilia-Romagna la regione italiana con il maggior numero di eventi sportivi del Paese. In particolare nel motorsport, questo evento si aggiunge al ritorno della Formula 1 a Imola, alla MotoGP e alla Superbike che si sono tutte svolte sul circuito".

"Congratulazioni agli organizzatori per questo nuovo traguardo, che invia un messaggio molto importante al di là del suo valore sportivo: La Formula E è il primo e unico sport ad essere certificato net zero carbon fin dalla sua nascita e ci ricorda come la lotta al cambiamento climatico sia la priorità in questo momento storico".

L'altra novità molto importante che riguarda la Stagione 10 di FIA Formula E è la lunghezza del calendario: 17 gare (6 eventi, come detto, avranno doppia gara). Questo fa sì che quella 2024 sarà la stagione più lunga di sempre nei 10 anni di storia della categoria full electric a ruote scoperte.