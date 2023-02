Gabriele Minì entra a far parte dell'Accademia Alpine

Carica lettore audio

Ci sono novità per il Motorsport italiano. Gabriele Minì, giovane talento protagonista nelle categorie propedeutiche, a partire da quest’anno entrerà a far parte della Accademia Alpine. Ad annunciarlo è stata la squadra francese, che ha confermano la propria line-up per la stagione 2023 illustrando anche a quale categoria prenderà parte ogni singolo pilota.

Gabriele Mini parteciperà nel 2023 al Campionato FIA di Formula 3 con Hitech Grand Prix, insieme a Nikola Tsolov, altro nuovo arrivato nell’Academy, ma che si accaserà invece in ART Grand Prix. Il giovane italiano nel 2020 vinse il titolo al debutto nella Formula 4 italiana, per poi conquistare un buon secondo posto nel campionato di Formula Regional nel 2022, vinto da Dino Beganovic dell’Accademia Ferrari.

Anche Abbi Pulling, Matheus Ferreira e Kean Nakamura si uniranno diventando piloti Academy a tutti gli effetti, mentre Aiden Neate si aggiunge come terzo nuovo membro del programma.

Abbi Pulling parteciperà alla nuova F1 Academy Series per il 2023, la nuova serie ideata dalla Formula 1 per incoraggiare le donne nel motorsport, mentre Matheus Ferreira farà il salto dai kart alle monoposto prendendo parte al Campionato Italiano di Formula 4.

Olli Caldwell passerà dall'Alpine Academy alla LMP2, ma rimarrà associato alla squadra transalpina, la quale ha un team nella serie Endurance. Questo avviene in un momento in cui Alpine continua a espandere la sua presenza nel mondo delle auto sportive, con il progetto LMDh del produttore che entrerà in funzione nel 2024. Dopo quattro anni di partecipazione al programma, Caio Collet mantiene un legame con la famiglia Alpine Racing senza affiliazione ufficiale all'Academy.

Tutti i piloti dell'Academy beneficeranno delle strutture all'avanguardia del team presso la sede della Formula 1 a Enstone, nell'Oxfordshire, nel Regno Unito, nonché di u programma di sviluppo personale gestito da personale specializzato dell'Academy, guidata dal Direttore Davide Brivio e dal Direttore dell'Academy Julian Rouse.

Gabriele Minì, Art Grand Prix Photo by: Formula Regional European Championship

Davide Brivio: "È stato un privilegio poter contribuire all'Alpine Academy e credo che il 2023 abbia il potenziale per essere un anno molto emozionante. Abbiamo otto piloti distribuiti in diverse categorie, tutti con grandi ambizioni e grandi obiettivi. Ogni anno che passa, vediamo i nostri piloti crescere e maturare sia in pista che fuori. Un elemento chiave del 2023 è il fatto di contare sulla dedizione di Alpine al motorsport per offrire ai nostri piloti esperienze e opportunità".

"Lavoreremo a stretto contatto con l'Alpine Endurance e, naturalmente, con il team di Formula 1 per spingere i nostri piloti ad adattarsi, imparare e, in ultima analisi, diventare piloti migliori. È un grande momento per essere coinvolti nell'Academy, quindi vediamo cosa ci riserverà l'anno".

Julian Rouse, Direttore di Alpine Academy: "La formazione dell'Alpine Academy 2023 è probabilmente la più competitiva di sempre. È stato fantastico ampliare la nostra lin-up a otto piloti e poter rappresentare Alpine in molte discipline. In Formula 2, abbiamo due piloti, Jack e Victor, che hanno entrambi il potenziale per lottare vicino ai primi posti".

"Lo stesso vale per la Formula 3 con Nikola e Gabriele, che mi aspetto siano competitivi fin dall'inizio. Ci aspettano tempi entusiasmanti e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con i nostri piloti del 2023".