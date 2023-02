Sophia Flörsch ritorna in Formula 3 con PHM Racing

Carica lettore audio

Dopo varie esperienze nelle categorie Endurance, Sophia Flörsch tenterà nuovamente l'avventura Formula 3 avendo firmato con PHM Racing by Charouz per la stagione 2023.

In passato, la tedesca aveva già preso parte alla serie cadetta, più precisamente nel 2020. L'anno passato con Campos non fu dei più entusiasmanti a livello di risultati, con un 14° posto come miglior piazzamento stagionale. Nel frattempo, tuttavia, Flörsch ha accumulato esperienza in altri campionati, partecipando alla 24 Ore di Le Mans con Richard Mille Racing e Algarve Pro Racing per tre anni consecutivi.

Nel 2021 ha corso anche nel DTM con Audi e il team ABT, dove è stata in grado di raccogliere otto punti. "Sono davvero entusiasta e molto felice di tornare in FIA Formula 3 questa stagione con PHM Racing by Charouz. Il mio obiettivo è sempre stato quello di correre con i migliori. Fin dall'inizio della mia carriera, ho lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo ogni giorno con il mio team sullo sfondo", ha spiegato la pilota tedesca nel momento dell'annuncio.

Per PHM Racing si tratta del debutto nella serie propedeutica, avendo rivelato gli slot di Charouz. Tuttavia, il team continuerà a gestito dalla struttura ceca, tanto da essere iscritto con il nome di PHM Racing by Charouz. Si tratterà di una sfida sia per il team, che negli anni passati ha fatto fatica a ottenere risultati di spicco, sia per la Flörsch, la quale ha tanta voglia di prendersi una rivincita.

Il team manager del team, Roland Rehfeld, ha aggiunto: "Ho molto rispetto per la decisione di Sophia di tornare in Formula 3 e di accettare la sfida. Ha molta esperienza nelle corse in varie classi e ha un atteggiamento e uno stile di lavoro molto professionale. Il mondo delle corse l'ha aiutata a diventare ancora più ambiziosa e concentrata di molti altri piloti uomini. Questo è un altro dei motivi per cui abbiamo iniziato con Sophia. Con la nostra nuova campagna come PHM Racing by Charouz, faremo del nostro meglio per sostenerla nel suo percorso verso il vertice".